Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 августа 2025, 07:45 | Обновлено 30 августа 2025, 07:56
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан

Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку

ФК Шахтер

Завершилась квалификация в трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА получила изменения после ответных матчей 4-го раунда квалификации (Q4) еврокубков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В еврокубках от Украины осенью будут играть два клуба – Динамо и Шахтер в Лиге конференций.

Киевское Динамо, несмотря на победу (1:0), уступило дорогу Маккаби Тель-Авив в Лиге Европы. Донецкий Шахтер в овертайме вырвал победу у швейцарского клуба Серветт (2:1 д.в.) в Лиге конференций. Житомирское Полесье, ведя в счете 2:0, второй раз уступило итальянской Фиорентине (2:3) и выбыло из ЛК.

За неделю Украина взяла 4 очка из 6 возможных (победы Динамо и Шахтера), они делятся пополам (из-за квалификации) и еще на количество стартовавших команд (4). Это дает прибавку 0,500 в таблице коэффициентов УЕФА.

Сезонный набор очков составляет 2.750 баллов (21-е место в сезоне)

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 28-е место (20.350).

Украина пропустила вперед Азербайджан, у которого отлично выступил Карабах, который пробился в основу Лиги чемпионов и принес своей ассоциации 6 бонусных очков за это достижение. Азербайджан поднялся на 26-е место, обойдя еще и Словению.

Количество оставшихся команд у ассоциаций на позициях 21–29:

  • Румыния, Хорватия, Украина – по 2
  • Венгрия, Сербия, Словакия, Азербайджан, Словения, Болгария – по 1

Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26).

Кипр вышел на 17-ю позицию, опередив Шотландию, Швецию и Израиля благодаря успеху Пафоса в ЛЧ. У Кипра в игре остались три команды.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 51-й позиции, а Динамо занимает 102-ю позицию.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА

ВИДЕО. Эта страсть Кевина. Яркий подкат хавбека Шахтера на 90-й минуте
«Не знаю, куда дойдем». Арда Туран рассказал о планах на Лигу конференций
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Буду играть за Шахтер с любовью»
Перець
Одне радує ,що болгарам ще далеко до нас
