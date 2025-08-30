Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 августа 2025, 12:28 | Обновлено 30 августа 2025, 12:34
Прогнозы на 3-й тур Ла Лиги 2025/26

С 29 по 31 августа в чемпионате Испании состоятся поединки третьего тура

Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 29 по 31 августа состоятся матчи третьего тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 3-й тур Ла Лиги 2025/26:

Все голы матчей Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Вильярреал 2 2 0 0 7 - 0 31.08.25 18:00 Сельта - Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 6
2 Барселона 2 2 0 0 6 - 2 31.08.25 22:30 Райо Вальекано - Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 6
3 Реал Мадрид 2 2 0 0 4 - 0 30.08.25 22:30 Реал Мадрид - Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 6
4 Атлетик Бильбао 2 2 0 0 4 - 2 31.08.25 20:00 Бетис - Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 6
5 Хетафе 3 2 0 1 4 - 4 13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 6
6 Эльче 3 1 2 0 4 - 2 12.09.25 22:00 Севилья - Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5
7 Бетис 3 1 2 0 3 - 2 31.08.25 20:00 Бетис - Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5
8 Валенсия 3 1 1 1 4 - 2 14.09.25 20:00 Барселона - Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 4
9 Эспаньол 2 1 1 0 4 - 3 31.08.25 20:30 Эспаньол - Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 4
10 Райо Вальекано 2 1 0 1 3 - 2 31.08.25 22:30 Райо Вальекано - Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 3
11 Алавес 2 1 0 1 2 - 2 30.08.25 18:00 Алавес - Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 3
12 Осасуна 2 1 0 1 1 - 1 31.08.25 20:30 Эспаньол - Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 3
13 Реал Сосьедад 2 0 2 0 3 - 3 30.08.25 20:00 Реал Овьедо - Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2
14 Сельта 3 0 2 1 2 - 4 31.08.25 18:00 Сельта - Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 2
15 Атлетико Мадрид 2 0 1 1 2 - 3 30.08.25 18:00 Алавес - Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 1
16 Мальорка 2 0 1 1 1 - 4 30.08.25 22:30 Реал Мадрид - Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 1
17 Севилья 2 0 0 2 3 - 5 30.08.25 20:30 Жирона - Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 0
18 Леванте 3 0 0 3 3 - 7 13.09.25 17:15 Леванте - Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 0
19 Реал Овьедо 2 0 0 2 0 - 5 30.08.25 20:00 Реал Овьедо - Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 0
20 Жирона 2 0 0 2 1 - 8 30.08.25 20:30 Жирона - Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 0
Полная таблица

прогнозы прогнозы на футбол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эльче Леванте Валенсия Хетафе Алавес Атлетико Мадрид Овьедо Реал Сосьедад Жирона Севилья Реал Мадрид Мальорка Сельта Вильярреал Бетис Атлетик Бильбао Эспаньол Осасуна Райо Вальекано Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
