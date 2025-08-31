31 августа на Эстадио де Вальекас пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором Райо Вальекано встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда считался самобытным коллективом, но все же невысокого уровня. Но прошлый сезон принес качественный скачок. Если в 2023/2024 чуть ли не за выживание приходилось вовсю сражаться, то потом набрали 52 очка. Не заоблачный результат, но и этого хватило, чтобы занять восьмую позицию, чего хватило, чтобы отправиться в еврокубки. До этого был только Кубок УЕФА в розыгрыше 2000/2001.

Сейчас испанцы стартовали в квалификации Лиги конференций. Минимально победив дома, в номинально гостевом поединке устроили настоящий погром - закончили только при счете 4:0 в свою пользу. Параллельно подопечные Иньиго Переса ухитрились начать и с победы - со счетом 3:1, на поле Жироны. Потом с более опытным соперником, Атлетиком, правда, потом уступили минимально, 0:1.

Барселона

Клуб сумел заметно ожить в прошлом сезоне. Не хватило только еще и успеха в Лиге чемпионов, но там, возможно, сказалась молодость футболистов во главе с Ямалем - нестабильных соперников выбил Интер. Но на внутренней арене те, кто в 2023/2024 не выиграл ничего, последовательно побеждал Реал в Суперкубке, Примере и Копе дель Рей, взяв все эти титулы.

Очевидно, что хочется оставаться на вершине. Тем более что нашли возможность подписать Гарсию и Рашфорда. Первым соперникам, и Мальорке, и Леванте, забивали по три гола, выигрывая. С первыми, правда, быстро получили убедительное преимущество в количестве игроков. А новичку даже проигрывали к перерыву 0:2, но оформили победную ремонтаду.

Статистика личных встреч

В 2021-2023 мадридский клуб ухитрился не проиграть гранду из Каталонии пять очных поединков кряду. Но вот уже трижды победа доставалась Левандовски и компании.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут ничего, кроме легкой победы гостей. Они и сами, кажется, не полностью концентрированными выходят на поле - стоит применить обе забьют (коэффициент - 1,64).