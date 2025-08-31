Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
31.08.2025 22:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 августа 2025, 06:29 |
75
0

Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 августа в 22:30 по Киеву

31 августа 2025, 06:29 |
75
0
Райо Вальекано – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на Эстадио де Вальекас пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором Райо Вальекано встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда считался самобытным коллективом, но все же невысокого уровня. Но прошлый сезон принес качественный скачок. Если в 2023/2024 чуть ли не за выживание приходилось вовсю сражаться, то потом набрали 52 очка. Не заоблачный результат, но и этого хватило, чтобы занять восьмую позицию, чего хватило, чтобы отправиться в еврокубки. До этого был только Кубок УЕФА в розыгрыше 2000/2001.

Сейчас испанцы стартовали в квалификации Лиги конференций. Минимально победив дома, в номинально гостевом поединке устроили настоящий погром - закончили только при счете 4:0 в свою пользу. Параллельно подопечные Иньиго Переса ухитрились начать и с победы - со счетом 3:1, на поле Жироны. Потом с более опытным соперником, Атлетиком, правда, потом уступили минимально, 0:1.

Барселона

Клуб сумел заметно ожить в прошлом сезоне. Не хватило только еще и успеха в Лиге чемпионов, но там, возможно, сказалась молодость футболистов во главе с Ямалем - нестабильных соперников выбил Интер. Но на внутренней арене те, кто в 2023/2024 не выиграл ничего, последовательно побеждал Реал в Суперкубке, Примере и Копе дель Рей, взяв все эти титулы.

Очевидно, что хочется оставаться на вершине. Тем более что нашли возможность подписать Гарсию и Рашфорда. Первым соперникам, и Мальорке, и Леванте, забивали по три гола, выигрывая. С первыми, правда, быстро получили убедительное преимущество в количестве игроков. А новичку даже проигрывали к перерыву 0:2, но оформили победную ремонтаду.

Статистика личных встреч

В 2021-2023 мадридский клуб ухитрился не проиграть гранду из Каталонии пять очных поединков кряду. Но вот уже трижды победа доставалась Левандовски и компании.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут ничего, кроме легкой победы гостей. Они и сами, кажется, не полностью концентрированными выходят на поле - стоит применить обе забьют (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
31 августа 2025 -
22:30
Барселона
Обе забьют 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Прогноз и анонс на финал Кубка лиг 2025
Эспаньол – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Райо Вальекано Барселона Райо Вальекано - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 22:10 25
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025

Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 2
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31.08.2025, 07:15
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31.08.2025, 00:07
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Футбол | 31.08.2025, 01:18
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 289
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем