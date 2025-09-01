Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Пенальти Ямаля. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
31.08.2025 22:30 – FT 1 : 1
Барселона
Испания
01 сентября 2025, 00:55 | Обновлено 01 сентября 2025, 01:16
79
0

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Барселоной» сыграли вничью – 1:1.

Гости вышли вперед на 40-й минуте: Ламин Ямаль реализовал пенальти.

После перерыва хозяева сумели сравнять счет на 67-й минуте, отличился Фран Перес после передачи Иси Паласона.

После трех туров «Барселона» имеет 7 очков, «Райо Вальекано» – 4. Лидируют Реал и Атлетик (по 9)

Ла Ліга. 3-й тур, 31 серпня

Райо Вальекано – Барселона – 1:1

Голы: Фран Перес, 67 – Ламин Ямаль, 40 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Ламин Ямаль, 40 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Фран Перес, 67 мин

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Перес (Райо Вальекано).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Ламин Ямал (Барселона).
Барселона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу пенальти Ла Лига Райо Вальекано - Барселона Ламин Ямаль видео голов и обзор Иси Паласон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
