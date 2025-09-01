Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Пенальти Ямаля. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Ла Лиги
В матче 3-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Барселоной» сыграли вничью – 1:1.
Гости вышли вперед на 40-й минуте: Ламин Ямаль реализовал пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После перерыва хозяева сумели сравнять счет на 67-й минуте, отличился Фран Перес после передачи Иси Паласона.
После трех туров «Барселона» имеет 7 очков, «Райо Вальекано» – 4. Лидируют Реал и Атлетик (по 9)
Ла Ліга. 3-й тур, 31 серпня
Райо Вальекано – Барселона – 1:1
Голы: Фран Перес, 67 – Ламин Ямаль, 40 (пен)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Ламин Ямаль, 40 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Фран Перес, 67 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Кирилла Нестеренко потерпела четвертое поражение
Флорентино пока не готов продлевать контракт с Винисиусом