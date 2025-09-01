В матче 3-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Барселоной» сыграли вничью – 1:1.

Гости вышли вперед на 40-й минуте: Ламин Ямаль реализовал пенальти.

После перерыва хозяева сумели сравнять счет на 67-й минуте, отличился Фран Перес после передачи Иси Паласона.

После трех туров «Барселона» имеет 7 очков, «Райо Вальекано» – 4. Лидируют Реал и Атлетик (по 9)

Ла Ліга. 3-й тур, 31 серпня

Райо Вальекано – Барселона – 1:1

Голы: Фран Перес, 67 – Ламин Ямаль, 40 (пен)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Ламин Ямаль, 40 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Фран Перес, 67 мин