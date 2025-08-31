Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
31.08.2025 22:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 августа 2025, 07:39 |
3
0

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура Ла Лиги 2025/26 31 августа в 22:30

Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа состоится матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Райо Вальекано и Барселона.

Поединок пройдет на арене Эстадио де Вальескас в Мадриде. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За первые два тура сине-гранатовые набрали шесть очков: победы над Мальоркой (3:0) и Леванте (3:2).

У Райо в активе три балла: виктория над Жироной (3:1) и поражение от Атетик Бильбао (0:1).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Трансляция матча В эфире

Райо Вальекано Барселона Райо Вальекано - Барселона смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
