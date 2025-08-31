31 августа состоится матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Райо Вальекано и Барселона.

Поединок пройдет на арене Эстадио де Вальескас в Мадриде. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

За первые два тура сине-гранатовые набрали шесть очков: победы над Мальоркой (3:0) и Леванте (3:2).

У Райо в активе три балла: виктория над Жироной (3:1) и поражение от Атетик Бильбао (0:1).

Райо Вальекано – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.