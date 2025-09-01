Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано

В матче 3-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Барселоной» сыграли вничью – 1:1.

Гости вышли вперед на 40-й минуте: Ламин Ямаль реализовал пенальти.

После перерыва хозяева сумели сравнять счет на 67-й минуте, отличился Фран Перес после передачи Иси Паласона.

После трех туров «Барселона» имеет 7 очков, «Райо Вальекано» – 4. Лидируют Реал и Атлетик (по 9)

Ла Ліга. 3-й тур, 31 серпня

Райо Вальекано – Барселона – 1:1

Голы: Фран Перес, 67 – Ламин Ямаль, 40 (пен)

Райо Вальєкано: Баталья, Рациу, Луис Фелипе (Валентин, 76), Лежен, Чаваррия, де Фрутос (Камельо, 76), Лопес (Перес, 59), Сисс, Гарсия (замена Гумбау, 90+3), Паласон (Пача, 90+2), Диас

Барселона: Х. Гарсия, Кунде, Е. Гарсия, Кристенсен, Бальде (Мартин, 78), де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо (Лопес, 62), Рафинья (Рашфорд, 62), Торрес (Левандовски, 78)

Предупреждения: Баталья, 38, Трехо, 38, Лопес, 45, Чаваррия, 90+4 – Кунде, 56

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Реал Мадрид 3 3 0 0 6 - 1 13.09.25 17:15 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка 24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид 19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 9 2 Атлетик Бильбао 3 3 0 0 6 - 3 13.09.25 19:30 Атлетик Бильбао - Алавес 31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао 25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано 17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 9 3 Вильярреал 3 2 1 0 8 - 1 13.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Вильярреал 31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал 24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона 15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 7 4 Барселона 3 2 1 0 7 - 3 14.09.25 20:00 Барселона - Валенсия 31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона 23.08.25 Леванте 2:3 Барселона 16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 7 5 Эспаньол 3 2 1 0 5 - 3 15.09.25 22:00 Эспаньол - Мальорка 31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна 24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол 17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 7 6 Хетафе 3 2 0 1 4 - 4 13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо 29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе 25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе 17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 6 7 Эльче 3 1 2 0 4 - 2 12.09.25 22:00 Севилья - Эльче 29.08.25 Эльче 2:0 Леванте 23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче 18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5 8 Бетис 4 1 2 1 4 - 4 14.09.25 17:15 Леванте - Бетис 31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао 27.08.25 Сельта 1:1 Бетис 22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5 9 Валенсия 3 1 1 1 4 - 2 14.09.25 20:00 Барселона - Валенсия 29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе 24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия 16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 4 10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4 - 3 14.09.25 19:30 Осасуна - Райо Вальекано 31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона 25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано 15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 4 11 Алавес 3 1 1 1 3 - 3 13.09.25 19:30 Атлетик Бильбао - Алавес 30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид 22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 4 12 Севилья 3 1 0 2 5 - 5 12.09.25 22:00 Севилья - Эльче 30.08.25 Жирона 0:2 Севилья 25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе 17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 3 13 Осасуна 3 1 0 2 1 - 2 14.09.25 19:30 Осасуна - Райо Вальекано 31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна 24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия 19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 3 14 Сельта 4 0 3 1 3 - 5 14.09.25 15:00 Сельта - Жирона 31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал 27.08.25 Сельта 1:1 Бетис 23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта 17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 3 15 Реал Овьедо 3 1 0 2 1 - 5 13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо 30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад 24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид 15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 3 16 Атлетико Мадрид 3 0 2 1 3 - 4 13.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Вильярреал 30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид 23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче 17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 2 17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3 - 4 13.09.25 17:15 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад 24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол 16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2 18 Мальорка 3 0 1 2 2 - 6 15.09.25 22:00 Эспаньол - Мальорка 30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка 23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта 16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 1 19 Леванте 3 0 0 3 3 - 7 14.09.25 17:15 Леванте - Бетис 29.08.25 Эльче 2:0 Леванте 23.08.25 Леванте 2:3 Барселона 16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 0 20 Жирона 3 0 0 3 1 - 10 14.09.25 15:00 Сельта - Жирона 30.08.25 Жирона 0:2 Севилья 24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона 15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 0 Полная таблица

ГОЛ! 0:1. Ламин Ямаль, 40 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Фран Перес, 67 мин

