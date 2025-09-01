Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Хозяева поля ответили голевой атакой во втором тайме
В матче 3-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Барселоной» сыграли вничью – 1:1.
Гости вышли вперед на 40-й минуте: Ламин Ямаль реализовал пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После перерыва хозяева сумели сравнять счет на 67-й минуте, отличился Фран Перес после передачи Иси Паласона.
После трех туров «Барселона» имеет 7 очков, «Райо Вальекано» – 4. Лидируют Реал и Атлетик (по 9)
Ла Ліга. 3-й тур, 31 серпня
Райо Вальекано – Барселона – 1:1
Голы: Фран Перес, 67 – Ламин Ямаль, 40 (пен)
Райо Вальєкано: Баталья, Рациу, Луис Фелипе (Валентин, 76), Лежен, Чаваррия, де Фрутос (Камельо, 76), Лопес (Перес, 59), Сисс, Гарсия (замена Гумбау, 90+3), Паласон (Пача, 90+2), Диас
Барселона: Х. Гарсия, Кунде, Е. Гарсия, Кристенсен, Бальде (Мартин, 78), де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо (Лопес, 62), Рафинья (Рашфорд, 62), Торрес (Левандовски, 78)
Предупреждения: Баталья, 38, Трехо, 38, Лопес, 45, Чаваррия, 90+4 – Кунде, 56
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|13.09.25 17:15 Реал Сосьедад - Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна
|9
|2
|Атлетик Бильбао
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|13.09.25 19:30 Атлетик Бильбао - Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья
|9
|3
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|13.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо
|7
|4
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|14.09.25 20:00 Барселона - Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона
|7
|5
|Эспаньол
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|15.09.25 22:00 Эспаньол - Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид
|7
|6
|Хетафе
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе
|6
|7
|Эльче
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|12.09.25 22:00 Севилья - Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис
|5
|8
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|14.09.25 17:15 Леванте - Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес18.08.25 Эльче 1:1 Бетис
|5
|9
|Валенсия
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|14.09.25 20:00 Барселона - Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
|4
|10
|Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|14.09.25 19:30 Осасуна - Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано
|4
|11
|Алавес
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|13.09.25 19:30 Атлетик Бильбао - Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте
|4
|12
|Севилья
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|12.09.25 22:00 Севилья - Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья
|3
|13
|Осасуна
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|14.09.25 19:30 Осасуна - Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна
|3
|14
|Сельта
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|14.09.25 15:00 Сельта - Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе
|3
|15
|Реал Овьедо
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо
|3
|16
|Атлетико Мадрид
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|13.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид
|2
|17
|Реал Сосьедад
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|13.09.25 17:15 Реал Сосьедад - Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
|2
|18
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|15.09.25 22:00 Эспаньол - Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона
|1
|19
|Леванте
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|14.09.25 17:15 Леванте - Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте
|0
|20
|Жирона
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|14.09.25 15:00 Сельта - Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано
|0
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Ламин Ямаль, 40 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Фран Перес, 67 мин
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко считает, что нельзя забывать, за сколько Георгия торговали год назад…
Артем может покинуть Рим уже через год после трансфера из «Жироны»