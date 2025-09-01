Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Я недоволен командой. Мы потеряли слишком много»
Испания
01 сентября 2025, 07:58 | Обновлено 01 сентября 2025, 08:01
Тренер «Барселоны» подвел итоги матча с «Райо Вальекано»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью в матче с «Райо Вальекано» в третьем туре испанской Ла Лиги (1:1).

«Нам не хватало интенсивности, мы допустили слишком много ошибок. Мы можем играть лучше. Могли забить больше голов, второй мяч мог прийти ещё в первом тайме, но «Райо» сыграл очень хорошо. Я недоволен своей командой сегодня. Мы теряли слишком много мячей и должны действовать лучше.

Во втором тайме у нас было два момента, но этого оказалось недостаточно, чтобы взять три очка. Плохое поле? Это не оправдание. Вы знаете, какой я. Мы должны лучше контролировать мяч и владеть им.

VAR? Есть как есть. Нет оправданий. VAR должен работать. Я не знаю, что произошло. VAR не работал ни для кого. Это не моя работа.

Важно больше контролировать мяч. Мы допустили много ошибок. Жоан провёл фантастический матч, было приятно видеть, как он действует. Его подписание было правильным решением. Я его поздравил. Приятно видеть, как он работает с мячом – он очень техничный и быстрый. Не допустил ошибок и показал огромную уверенность.

Я поговорил с игроками. Почти все сейчас уезжают в сборные, и я обсудил с ними этот матч. Рад, что впереди пауза: мы поработаем над ошибками. Все в хорошем настроении, сделаем лучше.

Мы допустили очень много ошибок, а соперник сыграл отлично. Нам нужно стараться избегать их в дальнейшем.

Сегодня мы должны говорить о команде, а не об отдельных игроках. Самое важное для меня – чтобы после закрытия трансферного окна все были преданы на сто процентов. Важно, чтобы не было эгоизма, ведь он убивает шансы на успех.

Ямаль? Он ключевой игрок, но так же, как и другие. После паузы мы поработаем больше и будем выступать лучше», – сказал Флик.

Андрей Витренко Источник: Marca
