30 августа на «Нуэво Карлос Тартьере» пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором «Овьедо» встретится с «Реал Сосьедад». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Овьедо»

Команда долго болталась в Сегунде, ни на что весомое не претендуя. Но в 2024-м году, зацепившись за шестое место, получилось дойти до финала плей-офф. Тогда проиграли, но не пали духом – наоборот, в конце следующего сезона сумели практически по идентичному сценарию выйти наконец-то в Ла Лигу. После паузы, что продлилась 24 года, во время которой проект был на грани исчезновения!

Пока что, впрочем, подопечные Велько Пауновича без положительной статистики – ни голов, ни очков. Но и старт оказался чуть ли не максимально сложным. Сначала гостили у «Вильярреала», и в первые пол часа успели не забить пенальти, остаться в меньшинстве и пропустить – не удивительно, что в итоге уступили 0-2. Потом принимали мадридский «Реал», и там уже все дошло до разгромной победы гранда 3-0.

«Реал Сосьедад»

Клуб при предыдущем наставнике выигрывал кубок Испании и поднимался на четвертое место в Примере – результат, что позволил сыграть в Лиге чемпионов, где пробивались в плей-офф. Но еще в позапрошлом сезоне был заметен спад в результатах. А 2024/2025 амбициозный коллектив закончил падением в нижнюю половину таблицы – с 46 очками разместился на одиннадцатом месте.

За это должностью расплатился Альгуасиль – его на тренерском посту сменил такой же, как и Иманоль в свое время, человек из внутренней структуры, Серхио Франсиско. Но пока что он начинает с ничьих. Сначала разделили очки в Валенсии с одноименным противником, сыграв 1-1, потом дома отыгрались после перерыва с 0-2 на ничью.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках «Овьедо» взял одну ничью при трех поражениях. Причем это было еще в рамках кубка в 2014-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы считают более опытных гостей фаворитом пары. Они все же вызывают определенные сомнения, так что применим к их гостевой победе «нулевую» фору (коэффициент – 1,60).