Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Овьедо – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Овьедо
30.08.2025 20:00 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 августа 2025, 11:28 |
19
0

Овьедо – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 августа в 20:00 по Киеву

30 августа 2025, 11:28 |
19
0
Овьедо – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа на «Нуэво Карлос Тартьере» пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором «Овьедо» встретится с «Реал Сосьедад». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Овьедо»

Команда долго болталась в Сегунде, ни на что весомое не претендуя. Но в 2024-м году, зацепившись за шестое место, получилось дойти до финала плей-офф. Тогда проиграли, но не пали духом – наоборот, в конце следующего сезона сумели практически по идентичному сценарию выйти наконец-то в Ла Лигу. После паузы, что продлилась 24 года, во время которой проект был на грани исчезновения!

Пока что, впрочем, подопечные Велько Пауновича без положительной статистики – ни голов, ни очков. Но и старт оказался чуть ли не максимально сложным. Сначала гостили у «Вильярреала», и в первые пол часа успели не забить пенальти, остаться в меньшинстве и пропустить – не удивительно, что в итоге уступили 0-2. Потом принимали мадридский «Реал», и там уже все дошло до разгромной победы гранда 3-0.

«Реал Сосьедад»

Клуб при предыдущем наставнике выигрывал кубок Испании и поднимался на четвертое место в Примере – результат, что позволил сыграть в Лиге чемпионов, где пробивались в плей-офф. Но еще в позапрошлом сезоне был заметен спад в результатах. А 2024/2025 амбициозный коллектив закончил падением в нижнюю половину таблицы – с 46 очками разместился на одиннадцатом месте.

За это должностью расплатился Альгуасиль – его на тренерском посту сменил такой же, как и Иманоль в свое время, человек из внутренней структуры, Серхио Франсиско. Но пока что он начинает с ничьих. Сначала разделили очки в Валенсии с одноименным противником, сыграв 1-1, потом дома отыгрались после перерыва с 0-2 на ничью.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках «Овьедо» взял одну ничью при трех поражениях. Причем это было еще в рамках кубка в 2014-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы считают более опытных гостей фаворитом пары. Они все же вызывают определенные сомнения, так что применим к их гостевой победе «нулевую» фору (коэффициент – 1,60).

Прогноз Sport.ua
Овьедо
30 августа 2025 -
20:00
Реал Сосьедад
Победа Реал Сосьедад (фора 0) 1,6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Пиза – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо Реал Сосьедад прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они сами назначили себя лидерами Динамо»
Футбол | 30 августа 2025, 11:14 0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они сами назначили себя лидерами Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они сами назначили себя лидерами Динамо»

Бывший футболист «бело-синих» оценил уровень игры Шапаренко и Бражко

Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Футбол | 29 августа 2025, 11:21 5
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната

Артем пожелал удачи футболистам сборной Украины

ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
Футбол | 30.08.2025, 09:51
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Футбол | 29.08.2025, 19:16
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
28.08.2025, 13:46 23
Хоккей
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 5
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 290
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем