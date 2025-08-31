ВИДЕО. Как Овьедо с голом Дендонкера обыграл Реал Сосьедад

В субботу, 30 августа. состоялся матч третьего тура Ла Лиги между «Овьедом» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал стадион «Карлос Тартьере» в Овьедо. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли победу благодаря единственном забитому мячу, автором которого стал Леандер Дендонкер.

Ла Лига. 3-й тур

Овьедо – Реал Сосьедад – 1:0

Голы: Дендонкер, 40

