ВИДЕО. Как Овьедо с голом Дендонкера обыграл Реал Сосьедад
Состоялся матч 3-го тура Ла Лиги
В субботу, 30 августа. состоялся матч третьего тура Ла Лиги между «Овьедом» и «Реалом Сосьедад».
Встречу принимал стадион «Карлос Тартьере» в Овьедо. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Хозяева поля добыли победу благодаря единственном забитому мячу, автором которого стал Леандер Дендонкер.
Ла Лига. 3-й тур
Овьедо – Реал Сосьедад – 1:0
Голы: Дендонкер, 40
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Овьедо).
