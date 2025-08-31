Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Овьедо с голом Дендонкера обыграл Реал Сосьедад
Чемпионат Испании
Овьедо
30.08.2025 20:00 – FT 1 : 0
Реал Сосьедад
Испания
31 августа 2025, 05:04 |
20
0

ВИДЕО. Как Овьедо с голом Дендонкера обыграл Реал Сосьедад

Состоялся матч 3-го тура Ла Лиги

31 августа 2025, 05:04 |
20
0
ВИДЕО. Как Овьедо с голом Дендонкера обыграл Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Овьедо

В субботу, 30 августа. состоялся матч третьего тура Ла Лиги между «Овьедом» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал стадион «Карлос Тартьере» в Овьедо. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли победу благодаря единственном забитому мячу, автором которого стал Леандер Дендонкер.

Ла Лига. 3-й тур

Овьедо – Реал Сосьедад – 1:0

Голы: Дендонкер, 40

Видеообзор матча:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Овьедо).
Овьедо Реал Сосьедад видео голов и обзор Леандер Дендонкер Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
