30 августа на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 3-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Мальоркой. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда после возвращения Анчелотти смогла взять немало трофеев вплоть до новой победы в Лиге чемпионов в 2024-м году. Но не прошло и полноценного сезона, как Карло ушли, уж очень невнятными были результаты в следующей темпораде. Сначала хотя бы какими-то трофеями баловали публику - сначала Суперкубок УЕФА, потом Межконтинентальный кубок. Но это было еще до Нового года, а в 2025-м гранд остался без единого титула.

Свой первый шанс потерял и нынешний наставник, Хаби Алонсо. Путь на клубном чемпионате мира закончился разгромным, 0:4, поражением от ПСЖ. Не понравился многим и первый поединок Примеры, когда Осасуну победили за счет единственного гола, забитого Мбаппе с пенальти. Потом разгромили Овьедо 3:0, но до 83-й минуте новичок уступал минимально.

Мальорка

Клуб в позапрошлом году был соперником Реала по кубковому финалу. Но в итоге проиграл, и на этом закончилось время работы на популярном острове Агирре. Его сменил, впрочем, тоже толковый и амбициозный специалист, Аррасате. И с ним даже пытались в прошлом сезоне бороться за возвращение в еврокубки. Не хватило не так и много: с 48 очками в итоге футболисты замкнули топ-10.

Сейчас старт получился не таким вдохновляющим. С Барселоной дома на три гола соперника ответили только парой удалений. Потом тоже дома, принимая Сельту, долго отставали в счете. Но на 87-й минуте Морей, крайний защитник, ухитрился отметиться своим голом, установив итоговый счет 1:1.

Статистика личных встреча

В пяти последних очных поединках, начиная с 2024-го года, столичный гранд отдал только одну ничью этому сопернику, победив во всех остальных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы Мбаппе и компании. Но гости очевидно уйдут в оборону, пытаясь удержать нулевую ничью. Так что стоит присмотреться к варианту с тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,60).