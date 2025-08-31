Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал – Мальорка – 2:1. Гюлер, Вини, Мбаппе, VAR, рука, офсайд. Видео голов
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
30.08.2025 22:30 – FT 2 : 1
Мальорка
Испания
Реал – Мальорка – 2:1. Гюлер, Вини, Мбаппе, VAR, рука, офсайд. Видео голов

Смотрите видеообзор матча третьего тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

30 августа состоялся матч третьего тура Ла Лиги 2025.26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Реал Мадрид – Мальорка – 2:1

Голы: Гюлер, 37, Винисиус Жуниор, 38 – Мурики, 18

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мурики, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Гюлер, 37 мин.

ГОЛ! 2:1 Винисиус Жуниор, 38 мин.

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка).
Челси – Фулхэм – 2:0. Победа синих. Видео голов и обзор матча
Три отмененных гола: Реал с камбеком одолел Мальорку. Лунин не играл
ВИДЕО. Легенда Реала спел и выпустил свой первый трек
