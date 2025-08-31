30.08.2025 22:30 – FT 2 : 1
447
0
Реал – Мальорка – 2:1. Гюлер, Вини, Мбаппе, VAR, рука, офсайд. Видео голов
Смотрите видеообзор матча третьего тура Ла Лиги 2025/26
30 августа состоялся матч третьего тура Ла Лиги 2025.26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.
Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.
Ла Лига 2025/26. 3-й тур, 30 августа
Реал Мадрид – Мальорка – 2:1
Голы: Гюлер, 37, Винисиус Жуниор, 38 – Мурики, 18
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Мурики, 18 мин.
ГОЛ! 1:1 Гюлер, 37 мин.
ГОЛ! 2:1 Винисиус Жуниор, 38 мин.
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка).
