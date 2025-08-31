30 августа состоялся матч третьего тура Ла Лиги 2025.26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Ла Лига 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Реал Мадрид – Мальорка – 2:1

Голы: Гюлер, 37, Винисиус Жуниор, 38 – Мурики, 18

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мурики, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Гюлер, 37 мин.

ГОЛ! 2:1 Винисиус Жуниор, 38 мин.