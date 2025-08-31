Три отмененных гола: Реал с камбеком одолел Мальорку. Лунин не играл

30 августа состоялся матч третьего тура Ла Лиги 2025.26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 18-й минуте отличился Ведат Мурики. Но уже к концу первого тайма вперед вышел королевский клуб благодаря голам Арды Гюлера и Винисиуса Жуниора.

Рефери также отменил три гола Реала: дважды судья не засчитал мяч Килиана Мбаппе из-за офсайда, а взятие ворота от Гюлера после просмотра VAR было отменено из-за игры рукой.

Украинский голкипер мадридского гранда Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Всю встречу отыграл бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

Подопечные Хаби Алонсо за три тура нового сезона чемпионата набрали девять очков. Ранее Реал одолел Осасуну (1:0) и Овьедо (3:0).

Ла Лига 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Реал Мадрид – Мальорка – 2:1

Голы: Гюлер, 37, Винисиус Жуниор, 38 – Мурики, 18

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Трент Александер-Арнолд (Даниэль Карвахаль, 72), Эдер Милитао, Дин Хёйсен, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Франко Мастантуоно (Браим Диас, 66), Килиан Мбаппе (Гонсало Гарсия, 90+5), Арда Гюлер (Дани Себальос, 72)

Мальорка: Лео Роман, Матеу Морей (Антонио Санчес, 78), Мараш Кумбула, Тони Лато (Хоан Мохика, 78), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Мануэль Морланес (Ян Виргили, 87), Пабло Торре (Самуэль Кошта, 64), Серхи Дардер, Ведат Мурики, Матео Джозеф (Такума Асано, 87)

Предупреждения: Дин Хёйсен (67), Эдер Милитао (90)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

