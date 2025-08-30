ВИДЕО. Молниеносная ремонтада: Реал забил Мальорке два гола за две минуты
Арда Гюлер и Винисиус Жуниор вывели сливочных вперед до завершения первого тайма
30 августа проходит матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
До 37-й минуты королевский клуб уступал со счетом 0:1, но уже на 38-й повел – 2:1!
Голы за подопечных Хаби Алонсо забили Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в запасе. Ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.
❗️ ВИДЕО. Молниеносная ремонтада: Реал забил Мальорке два гола за две минуты
ГОЛ! 1:1 Гюлер, 37 мин.
ГОЛ! 2:1 Винисиус Жуниор, 38 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/16 финала состоится 30 августа и начнется ориентировочно в 19:30
«Милан» рассчитывает взять украинца в аренду