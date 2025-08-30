Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Молниеносная ремонтада: Реал забил Мальорке два гола за две минуты
Испания
30 августа 2025, 23:29
Арда Гюлер и Винисиус Жуниор вывели сливочных вперед до завершения первого тайма

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

30 августа проходит матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До 37-й минуты королевский клуб уступал со счетом 0:1, но уже на 38-й повел – 2:1!

Голы за подопечных Хаби Алонсо забили Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в запасе. Ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.

ГОЛ! 1:1 Гюлер, 37 мин.

ГОЛ! 2:1 Винисиус Жуниор, 38 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
