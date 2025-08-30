Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
30.08.2025 22:30 - : -
Мальорка
Испания
30 августа 2025, 08:39
Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 августа в 22:30 поединок 3-го тура испанской Ла Лиги

Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Мальорка
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Мальорка
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
