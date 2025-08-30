30.08.2025 22:30 - : -
Реал Мадрид – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 августа в 22:30 поединок 3-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Мальорка
