Хаби АЛОНСО: «Мы стали лучше, чем были в начале»

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию после матча третьего тура Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Мальорку»:

Алонсо о Каррерасе:

«Я уже следил за ним и был очень рад его приходу. На чемпионате мира это было невозможно, но сейчас стало возможным. Он знает клуб, и можно ожидать, что это будет хорошо, но его уровень просто выдающийся. Он почти все делает хорошо. Он – отличное приобретение как для настоящего, так и для будущего».

Алонсо о матче:

«Всякий раз, когда мы выигрываем, мы счастливы. В матче были свои моменты. Мы хорошо отреагировали после гола Майорки. Второй тайм казался решенным, но гол Арды, который дал бы нам преимущество, сделал его более напряженным. Это была тяжело завоеванная победа».

Алонсо о реакции на пропущенный гол

«Это была реакция на единственный шанс, который у них был. Благодаря отличному импульсу и командному духу мы выиграли матч».

Алонсо о том, что он сказал игрокам во время перерыва:

«Нам нужно было лучше регулировать давление и вторые мячи. Они восстанавливались и поворачивались, вместо того чтобы мы могли их больше заглушить».

Алонсо о предсезонной подготовке:

«Очень хорошая, я очень доволен. Нам не хватало опыта, и на этом этапе финальной предсезонной подготовки мы соревновались и набрали девять очков. Мы довольны. Теперь пора зарядить батареи».

Алонсо о Винисиусе:

«Он внес хороший вклад, это была лучшая игра, чем против «Осасуны». И тот гол был важен. Родриго тоже сделал свое дело. Мы теряли контроль над игрой, но все хорошо вступили в игру. Нам это нужно, чтобы все вносили свой вклад. Родриго провел несколько хороших минут».

Алонсо о перерыве на матчи сборных:

«Я бы хотел продолжить, чтобы они были рядом, но мое желание тщетно. Мы знали, что эти три матча были важны для соревнований, для улучшения, для определения нашего пути. Это многое нам говорит. Грядет перерыв, а теперь наступает следующий блок, но девять очков из девяти – это хорошо. Есть хорошие моменты и моменты, которые нужно исправить, что мы и сделаем».

Алонсо о Килиане Мбаппе:

«То, что он не забил, меня совершенно не беспокоит. У него было несколько моментов, отношение Килиана было очень хорошим. Он был всего в нескольких миллиметрах от нужной позиции, и ему немного не хватило точности в последнем ударе или броске. Я уверен, что он снова добьется успеха. Проблема с офсайдами может быть решена, но он всегда представляет угрозу для соперника. Но это вещи, которые можно улучшить. Я не слишком беспокоюсь, он забьет много голов».

Алонсо о команде:

«Мы стали лучше, чем были в начале. Глядя на ситуацию, результаты важны, они подтверждают правильность нашей работы. Следующим этапом будет Лига чемпионов, и нам нужно доработать некоторые моменты. Но я доволен. Сегодняшняя игра состояла из нескольких этапов. Мы не очень хорошо вошли в игру, но потом улучшились, но давление не было очень сильным. Нам нужно играть немного лучше; мы играли очень хорошо. Мы создали больше моментов, чем в игре против «Осасуны», снова против низкого блока. Есть и лучшие, и худшие моменты. Давайте продолжать пытаться».

Ранее «Реал» получил официальное предложение по трансферу Лунина.