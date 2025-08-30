Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Испания
30 августа 2025, 23:27 |
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина

«Фенербахче» хотел подписать украинского вратаря

Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, на днях титулованный стамбульский клуб «Фенербахче» сделал «королевскому клубу» официальное предложение по трансферу украинца. «Реал» ответил отказом на трансфер голкипера.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Фенербахче трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
