Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, на днях титулованный стамбульский клуб «Фенербахче» сделал «королевскому клубу» официальное предложение по трансферу украинца. «Реал» ответил отказом на трансфер голкипера.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.