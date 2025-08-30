Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Алавес
30.08.2025 18:00 - : -
Атлетико Мадрид
Испания
30 августа 2025, 10:07 |
21
0

Алавес – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 августа и начнется в 18:00 по Киеву

30 августа 2025, 10:07 |
21
0
Алавес – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

30 августа на Мендисоросса пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором Алавес встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда в последнее время закрепилась в Ла Лиге. Прошлое десятилетие приходилось начинать в третьем дивизионе, но, поднявшись в высший в 2016-м, после этого вылетали только раз, на сезон 2022/2023. Вернулись тогда из Сегунды не без труда - с четвертого места, через плей-офф. Но, главное, вот уже дважды после этого футболисты набирали достаточно очков, чтобы остаться в Примере. Весной, правда, было 42 очка, только на два больше, чем у вылетевшего Леганеса - с другой стороны, Хетафе с тем же количеством баллов стал тринадцатым. Представитель Витории по дополнительным показателям уступил еще и Эспаньолу закончил пятнадцатым.

В новой темпораде получилось начать с победы над Леванте. Но ее вырвали на 90+ минуте, оформив 2:1 с новичком. Потом была поездка к Бетису, и, быстро пропустив, так ничем и не ответили.

Атлетико

Клуб давно уже играет под руководством неизменного наставника - Диего Симеоне. Но последние сезоны откровенно не впечатлили. В позапрошлом и вовсе гранд закончил ниже Жироны, четвертым. Прошлым летом после такого провала потратили громадные деньги на новичков, но единственным ощутимым результатом стало возвращение на третью позицию в Примеру. При неплохом прохождении в других турнирах, в итоге проигрывали - максимум дошли до полуфинала кубка, но там проиграли Барселоне в упорной борьбе. А летом на клубном чемпионате мира испанцы не вышли в плей-офф.

Перед новым сезоном снова перетасовали состав, пусть и без расходов уровня 2024-го года. Но Кардозо, Альмада, Распрадори - каждый из них стоил более 20 миллионов. И вся эта компания стартовала, безвольно проиграв на выезде Эспаньолу 1:2, после чего дома ограничились ничьей с Эльче.

Статистика личных встреч

В 2024-м году клубы обменялись домашними победами. А весной на этом же стадионе была нулевая ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Мадридскому гранду давно пора проснуться - ставим на его победу на выезде. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.89.

Прогноз Sport.ua
Алавес
30 августа 2025 -
18:00
Атлетико Мадрид
Победа Атлетико 1.89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
