30 августа на Мендисоросса пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором Алавес встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Алавес

Команда в последнее время закрепилась в Ла Лиге. Прошлое десятилетие приходилось начинать в третьем дивизионе, но, поднявшись в высший в 2016-м, после этого вылетали только раз, на сезон 2022/2023. Вернулись тогда из Сегунды не без труда - с четвертого места, через плей-офф. Но, главное, вот уже дважды после этого футболисты набирали достаточно очков, чтобы остаться в Примере. Весной, правда, было 42 очка, только на два больше, чем у вылетевшего Леганеса - с другой стороны, Хетафе с тем же количеством баллов стал тринадцатым. Представитель Витории по дополнительным показателям уступил еще и Эспаньолу закончил пятнадцатым.

В новой темпораде получилось начать с победы над Леванте. Но ее вырвали на 90+ минуте, оформив 2:1 с новичком. Потом была поездка к Бетису, и, быстро пропустив, так ничем и не ответили.

Атлетико

Клуб давно уже играет под руководством неизменного наставника - Диего Симеоне. Но последние сезоны откровенно не впечатлили. В позапрошлом и вовсе гранд закончил ниже Жироны, четвертым. Прошлым летом после такого провала потратили громадные деньги на новичков, но единственным ощутимым результатом стало возвращение на третью позицию в Примеру. При неплохом прохождении в других турнирах, в итоге проигрывали - максимум дошли до полуфинала кубка, но там проиграли Барселоне в упорной борьбе. А летом на клубном чемпионате мира испанцы не вышли в плей-офф.

Перед новым сезоном снова перетасовали состав, пусть и без расходов уровня 2024-го года. Но Кардозо, Альмада, Распрадори - каждый из них стоил более 20 миллионов. И вся эта компания стартовала, безвольно проиграв на выезде Эспаньолу 1:2, после чего дома ограничились ничьей с Эльче.

Статистика личных встреч

В 2024-м году клубы обменялись домашними победами. А весной на этом же стадионе была нулевая ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Мадридскому гранду давно пора проснуться - ставим на его победу на выезде. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.89.