Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Алавес
30.08.2025 18:00 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 августа 2025, 20:29 | Обновлено 30 августа 2025, 21:04
Атлетико снова не выиграл в Ла Лиге, судья добавил 15 минут

Команда Симеоне не обыграла Алавес

Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 3-го тура чемпионат Испании между Алавесом и Атлетико.

Мадридская команда, имея преимущество, не сумела им воспользоваться и снова потеряла очки – 1:1. У команды пока без побед в сезоне и лишь два набранных пункта.

Атлетико идет 14-м и в следующем туре сыграет с Вильярреалом.

Отметим, что в середине второго тайма игру прерывали из-за того, что болельщику стало плохо на трибунах (возможно, из-за жары), ему помогли врачи и отправили в больницу.

Арбитр был вынужден компенсировать 15 минут.

Чемпионат Испании. 3-й тур

Алавес – Атлетико 1:1
Голы: Висенте, 14 (с пен) – Симеоне, 7

Атлетико: Облак, Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Генкчо (Галлахер, 72), Барриос, Кардосо (Руджери, 72), Симеоне (Коке, 88), Алмада (Гризманн, 73), Серлот, Альварес (Распадори, 86)

События матча

14’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Висенте (Алавес).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).
Алавес Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
