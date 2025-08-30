Атлетико снова не выиграл в Ла Лиге, судья добавил 15 минут

Состоялся матч 3-го тура чемпионат Испании между Алавесом и Атлетико.

Мадридская команда, имея преимущество, не сумела им воспользоваться и снова потеряла очки – 1:1. У команды пока без побед в сезоне и лишь два набранных пункта.

Атлетико идет 14-м и в следующем туре сыграет с Вильярреалом.

Отметим, что в середине второго тайма игру прерывали из-за того, что болельщику стало плохо на трибунах (возможно, из-за жары), ему помогли врачи и отправили в больницу.

Арбитр был вынужден компенсировать 15 минут.

Чемпионат Испании. 3-й тур

Алавес – Атлетико 1:1

Голы: Висенте, 14 (с пен) – Симеоне, 7

Атлетико: Облак, Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Генкчо (Галлахер, 72), Барриос, Кардосо (Руджери, 72), Симеоне (Коке, 88), Алмада (Гризманн, 73), Серлот, Альварес (Распадори, 86)