  4. Алавес – Атлетико – 1:1. Осечка матрасников. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Алавес
30.08.2025 18:00 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
Испания
31 августа 2025, 02:20 | Обновлено 31 августа 2025, 02:35
Алавес – Атлетико – 1:1. Осечка матрасников. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Ла Лиги

Алавес – Атлетико – 1:1. Осечка матрасников. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Ла Лиги между «Алавесом» и мадридским «Атлетико».

Встречу принимал стадион «Мендисорроса» в городе Витория-Гастейс. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Первыми вере вышли гости из Мадрида: точным ударом отличился Джулиано Симеоне. Спустя семь минут счет с пенальти сравнял Карлос Висенте. Больше голов зрители не увидели.

Ла Лига. 3-й тур

Алавес – Атлетико – 1:1

Голы: Висенте, 14 (пенальти) – Симеоне, 7

События матча

14’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Висенте (Алавес).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
