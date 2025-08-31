Алавес – Атлетико – 1:1. Осечка матрасников. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура Ла Лиги
В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Ла Лиги между «Алавесом» и мадридским «Атлетико».
Встречу принимал стадион «Мендисорроса» в городе Витория-Гастейс. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Первыми вере вышли гости из Мадрида: точным ударом отличился Джулиано Симеоне. Спустя семь минут счет с пенальти сравнял Карлос Висенте. Больше голов зрители не увидели.
Ла Лига. 3-й тур
Алавес – Атлетико – 1:1
Голы: Висенте, 14 (пенальти) – Симеоне, 7
События матча
