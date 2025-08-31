Алавес – Атлетико – 1:1. Осечка матрасников. Видео голов и обзор матча

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Ла Лиги между «Алавесом» и мадридским «Атлетико».

Встречу принимал стадион «Мендисорроса» в городе Витория-Гастейс. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Первыми вере вышли гости из Мадрида: точным ударом отличился Джулиано Симеоне. Спустя семь минут счет с пенальти сравнял Карлос Висенте. Больше голов зрители не увидели.

Ла Лига. 3-й тур

Алавес – Атлетико – 1:1

Голы: Висенте, 14 (пенальти) – Симеоне, 7