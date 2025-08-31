Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Сельта
31.08.2025 18:00 - : -
Вильярреал
Испания
31 августа 2025, 05:58 |
Сельта – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 августа в 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на Балаидос пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором Сельта встретится с Вильярреал.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда в прошлом сезоне наконец-то обошлась без ставшей уже привычной борьбы за выживание. Более того, Клаудио Хиральдес, что пришел по ходу 2023/2024 вместо Рафы Бенитеса и не допустил падения в Сегунду, первый же полноценный чемпионат закончил, набрав 55 очков и закончив на седьмой позиции. Таким образом, обеспечили возвращение в Виго Лигу Европы - в последний раз там играли, и успешно, в розыгрыше 2016/2017.

Но сейчас Аспас и компания начинали неудачно. В стартовом туре они и вовсе уступили дома Хетафе, пропустив дважды после перерыва и ничем не ответив. Потом был шанс исправиться за счет выездного поединка с Мальоркой. Но там, долгое время ведя в счете, на 87-й минуте упустили Морея, и в итоге ограничились только ничьей со счетом 1:1. На этой неделе, проводя перенесенный матч с Бетисом, счет повторили, разделив очки.

Вильярреал

Клуб при Эмери пережил короткий, но яркий пик, с победой в Лиге Европы и полуфиналом Лиги чемпионов. Но после ухода Унаи, в позапрошлом сезоне, футболисты откатились за пределы зоны еврокубков. И даже возвращение Марселино тогда не особенно не помогло. Но все же его работа дала эффект, но уже в темпораде 2024/2025. В итоге получилось набрать 70 очков - по дополнительным показателям все же уступили четвертое место Атлетику, но и с пятого обеспечили право вернуться в Лигу чемпионов.

Сейчас команда выглядит вполне боеспособно. Но и серьезных проблем у нее не было. Сначала сыграли с новичком, Овьедо, и его обыграли в большинстве 2-0. Потом, тоже дома, разгромили Жирону 5:0 с хет-триком Бьюкенена - до этого с 2021/2022 он забивал в чемпионатах европейских стран шесть голов.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных матчах выигрывал тот клуб, что принимал соперника дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Но, кажется, гости в хорошей форме - ставим на их победу с форой 0. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.90.

Прогноз Sport.ua
Сельта
31 августа 2025 -
18:00
Вильярреал
Фора Вильярреала (0) 1.90
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сельта Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
