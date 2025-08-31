Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 августа 2025, 23:21
Ничья Сельты и Вильярреала, победы Эспаньола и Атлетика

Состоялось три матча третьего тура Ла Лиги

Ничья Сельты и Вильярреала, победы Эспаньола и Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 31 августа, состоялось три матча третьего тура Ла Лиги.

«Сельта» дома сыграла вничью с «Вильярреалом», забив спасительный гол на 90+4-й минуте.

«Бетис» в родных стенах уступил «Атлетику» из Бильбао.

«Эспаньол» одолел «Осасуну» благодаря голу Карлоса Ромеро.

Турнирная таблица чемпионата Испании:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 3 3 0 0 6 - 1 13.09.25 17:15 Реал Сосьедад - Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 9
2 Атлетик Бильбао 3 3 0 0 6 - 3 13.09.25 19:30 Атлетик Бильбао - Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 9
3 Вильярреал 3 2 1 0 8 - 1 13.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 7
4 Эспаньол 3 2 1 0 5 - 3 15.09.25 22:00 Эспаньол - Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 7
5 Барселона 2 2 0 0 6 - 2 14.09.25 20:00 Барселона - Валенсия23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 6
6 Хетафе 3 2 0 1 4 - 4 13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 6
7 Эльче 3 1 2 0 4 - 2 12.09.25 22:00 Севилья - Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5
8 Бетис 4 1 2 1 4 - 4 14.09.25 17:15 Леванте - Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4 - 2 14.09.25 20:00 Барселона - Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 4
10 Алавес 3 1 1 1 3 - 3 13.09.25 19:30 Атлетик Бильбао - Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 4
11 Райо Вальекано 2 1 0 1 3 - 2 14.09.25 19:30 Осасуна - Райо Вальекано25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 3
12 Севилья 3 1 0 2 5 - 5 12.09.25 22:00 Севилья - Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 3
13 Осасуна 3 1 0 2 1 - 2 14.09.25 19:30 Осасуна - Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 3
14 Сельта 4 0 3 1 3 - 5 14.09.25 15:00 Сельта - Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 3
15 Реал Овьедо 3 1 0 2 1 - 5 13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 3
16 Атлетико Мадрид 3 0 2 1 3 - 4 13.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3 - 4 13.09.25 17:15 Реал Сосьедад - Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2 - 6 15.09.25 22:00 Эспаньол - Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 1
19 Леванте 3 0 0 3 3 - 7 14.09.25 17:15 Леванте - Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 0
20 Жирона 3 0 0 3 1 - 10 14.09.25 15:00 Сельта - Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 0
Полная таблица

Ла Лига. 3-й тур

Сельта – Вильярреал – 1:1

Голы: Иглесиас, 90+4 – Пепе, 53

Бетис – Атлетико Бильбао – 1:2

Голы: Бакамбу, 90+7 – Бартра, 60 (автогол), Паредес, 85

Эспаньол – Осасуна – 1:0

Голы: Ромеро, 52

