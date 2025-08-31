Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бетис – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
31 августа 2025, 06:08 | Обновлено 31 августа 2025, 06:10
Бетис – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 августа в 20:00 по Киеву

Бетис – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на Картуха пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором Бетис встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда в прошлом сезоне смогла развернуть свою историю последнего времени. После пары лет постепенной утраты позиций она показала одновременно и прогресс в Примере, где набрала 60 очков и уверенно стала шестой, и при этом пошумела в еврокубках. В Лиге конференций дошли до финала, но уже там разгромно, без шансов, уступили Челси.

Сейчас состав изменился - много игроков ушло, но и покупок хватает. Вот только никак не получалось договориться с Манчестер Юнайтед, чтобы оставить у себя ожившего в 2025-м году в Севилье Антони. Без него стартовали только с ничьей против новичка, Эльче - пропустили на 1:1 на 83-й минуте. Но уж с Алавесом получилось избежать осечки, удержав минимальную победу 1:0. На эту неделю втиснули поединок с Сельтой. И в нем снова обменялись голами, в итоге закончив ничьей 1:1.

Атлетик

Клуб тоже заметно прибавил при нынешнем опытном наставнике, который уже не в первый раз занимает пост в Бильбао. Эта попытка получается пока что очень успешной. Это и выигранный после паузы ровно в 40 лет кубок Испании, и полуфинала Лиги Европы достигли, и в Примере прошлый сезон провели все время в четверке лучших - правда, в концовке Вильярреал поравнялся по очкам, но в квартете, по дополнительным показателям, остались.

Сейчас, фактически сохранив состав, даже Нико Уильямса и даже укрепившись подписанием Аресо, баски смогли взять победу в первом туре, хотя Севилья и попортила нервы - ее дожали на 3:2. Потом с Райо Вальекано взяли новые три очка - хватило единственного гола.

Статистика личных встреч

Севильский клуб выиграл три из семи последних очных матчей при одном поражении. При этом в прошлом сезоне оба раза стороны разошлись ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в гостей из Бильбао. Но, кажется, снова в дуэли Вальверде и Пеллегрини может решиться за счет первого же гола. Ставим на тотал меньше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.72.

Прогноз Sport.ua
Бетис
31 августа 2025 -
20:00
Атлетик Бильбао
По теме:
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Сельта – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Бетис Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
