  Эспаньол – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эспаньол
31.08.2025 20:30 - : -
Осасуна
Испания
31 августа 2025, 06:24
Эспаньол – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 августа в 20:30 по Киеву

31 августа на RCDE Арена пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором Эспаньол встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда имела амбиции, вот только в последние годы вместо борьбы за еврокубки чередовала выступления в высшем дивизионе страны и Сегунде. Более того, в 2024-м году поднимались в очередной раз в Ла Лигу только через стыковые поединки. Конечно же, в таких условиях перспективы команды смотрелись пессимистично. Но тогда Маноло Гонсалес и его подопечные проявили себя отлично: с одиннадцатью победами и 42 очками закончили на четырнадцатой позиции. С другой стороны, вылетевший Леганес имел всего на два балла меньше, так что расслабляться нельзя было. Тем более что основной вратарь, Гарсия, переметнулся в соседнюю Барселону.

Новый чемпионат начался для клуба успешно. Сначала он и вовсе оформил волевую победу над Атлетико - проигрывая до 73-й минуты, в итоге оформили 2:1. Потом, наоборот, вели 2:0 в Сан-Себастьяне. Но в итоге ограничились только ничьей, пропустив дважды от Реала Сосьедад.

Осасуна

Клуб при Аррасате постепенно выросла из представителя Сегунды до участника Лиги конференций. Там, правда, сразу вылетели в квалификации, а потом в чемпионате откатились в середину таблицы. Ягоба ушел летом прошлого года, но без него даже прибавили. С 52 очками только по дополнительным показателям уступили Райо Вальекано восьмое место, а с ним - и право сыграть в еврокубках.

Перед новым сезоном снова сменили наставника - Висенте Морено, которого сманили на Ближний Восток, заманили на Лиски. Он начал с поражения, но 0:1 с Реалом в Мадриде нельзя назвать провалом. Принимая в следующем туре Валенсию, оформили минимальную победу - и снова голом отметился Будимир.

Статистика личных встреч

Осасуна не проигрывает вот уже девять раз - четырежды закончил очные поединки вничью, пять раз, в том числе и в мае, побеждала.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей есть шансы на неплохой результат. Но пора каталонскому клубу выиграть - ставим на их победу с форой 0. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.71.

