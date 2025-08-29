29 августа на Месталье пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором Валенсия встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда в последнее время проходила сезон по одинаковому напряженному сценарию. После плохого старта появлялся тренер, что спасал ситуацию. Так было в 2023/2024, когда отлично вернулся в родной проект Бараха. Но потом он дотянул только до Рождества, полностью разочаровал. Благо, что снова удачно сменили наставника: Корберан не просто успел спасти от вылета своих новых подопечных, но и поднял на двенадцатое место - закончили с весомыми 46 очками.

Сейчас, очевидно, хочется не наступить на те же грабли. Но старт получается достаточно посредственным. Сначала дома сыграли только 1:1 с нынешним Реалом Сосьедад, что вряд ли можно занести в актив. А потом на поле Осасуны к середине первого тайма успели пропустить и остаться вдесятером. Не удивительно, что в итоге так и закончили 0:1.

Хетафе

Клуб второй раз играет под руководством Бордаласа. Пепе во время первой каденции смог поднять подопечных в Лигу Европы, и даже дошел там до плей-офф. Нынешний отрезок пока что приносит куда более скромный результат. Сначала после возвращения этого наставника получилось просто не вылететь, а прошлый сезон принес 42 очка - этого хватило, чтобы, по дополнительным показателям, занять тринадцатое место.

Новый сезон команда начала с победы, причем с неожиданно уверенной. Приехав в Виго, она забила по голу в каждом из таймов, что вылилось гроссмейстерские 2:0 с Сельтой. После этого с Севильей получилось победить, но только 2:1.

Статистика личных встреч

Начиная с 2024-го года, в трех крайних очных матчах, Валенсия дважды выиграла дома при ничьей на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в то, что хозяева арены выиграют наконец-то на Месталье. Но явно лучше на стартовом отрезке смотрелись нынешние гости. Ставим на то, что в этой футбольной встрече они сумеют набрать очки - берем пари Хетафе не проиграет. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.70.