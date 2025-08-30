Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Валенсия разгромила Хетафе на старте 3-го тура. Таблица Ла Лиги
Чемпионат Испании
Валенсия
29.08.2025 22:30 – FT 3 : 0
Хетафе
Испания
30 августа 2025, 01:05 | Обновлено 30 августа 2025, 01:20
ВИДЕО. Валенсия разгромила Хетафе на старте 3-го тура. Таблица Ла Лиги

В другом матче игрового дня Эльче забил два мяча в ворота Леванте

ВИДЕО. Валенсия разгромила Хетафе на старте 3-го тура. Таблица Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 августа состоялись два матча 3-го тура чемпионата Испании.

Валенсия разгромила Хетафе, забив три мяча (3:0).

Летучие мыши набрали 4 очка после 3 игр, а у соперника осталось 6 пунктов.

В другом матче игрового дня Эльче забил два мяча в ворота Леванте (2:0).

Ла Лига. 3-й тур, 29 августа

Валенсия – Хетафе – 3:0

Голы: Диакаби, 30, Данжума, 54, Дуро, 90+7

Эльче – Леванте – 2:0

Голы: Рафа Мир, 46, Мендоса, 51

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Вильярреал 2 2 0 0 7 - 0 31.08.25 18:00 Сельта - Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 6
2 Барселона 2 2 0 0 6 - 2 31.08.25 22:30 Райо Вальекано - Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 6
3 Реал Мадрид 2 2 0 0 4 - 0 30.08.25 22:30 Реал Мадрид - Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 6
4 Атлетик Бильбао 2 2 0 0 4 - 2 31.08.25 20:00 Бетис - Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 6
5 Хетафе 3 2 0 1 4 - 4 13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 6
6 Эльче 3 1 2 0 4 - 2 12.09.25 22:00 Севилья - Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5
7 Бетис 3 1 2 0 3 - 2 31.08.25 20:00 Бетис - Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 5
8 Валенсия 3 1 1 1 4 - 2 14.09.25 20:00 Барселона - Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 4
9 Эспаньол 2 1 1 0 4 - 3 31.08.25 20:30 Эспаньол - Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 4
10 Райо Вальекано 2 1 0 1 3 - 2 31.08.25 22:30 Райо Вальекано - Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 3
11 Алавес 2 1 0 1 2 - 2 30.08.25 18:00 Алавес - Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 3
12 Осасуна 2 1 0 1 1 - 1 31.08.25 20:30 Эспаньол - Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 3
13 Реал Сосьедад 2 0 2 0 3 - 3 30.08.25 20:00 Реал Овьедо - Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2
14 Сельта 3 0 2 1 2 - 4 31.08.25 18:00 Сельта - Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 2
15 Атлетико Мадрид 2 0 1 1 2 - 3 30.08.25 18:00 Алавес - Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 1
16 Мальорка 2 0 1 1 1 - 4 30.08.25 22:30 Реал Мадрид - Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 1
17 Севилья 2 0 0 2 3 - 5 30.08.25 20:30 Жирона - Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 0
18 Леванте 3 0 0 3 3 - 7 13.09.25 17:15 Леванте - Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 0
19 Реал Овьедо 2 0 0 2 0 - 5 30.08.25 20:00 Реал Овьедо - Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 0
20 Жирона 2 0 0 2 1 - 8 30.08.25 20:30 Жирона - Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 0
Полная таблица

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Валенсия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Муктар Диакаби (Валенсия).
чемпионат Испании по футболу Валенсия Хетафе Ла Лига Эльче Леванте видео голов и обзор Рафа Мир Арно Данжума Груневелд Муктар Диакаби Уго Дуро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
