ВИДЕО. Валенсия разгромила Хетафе на старте 3-го тура. Таблица Ла Лиги

Вечером 29 августа состоялись два матча 3-го тура чемпионата Испании.

Валенсия разгромила Хетафе, забив три мяча (3:0).

Летучие мыши набрали 4 очка после 3 игр, а у соперника осталось 6 пунктов.

В другом матче игрового дня Эльче забил два мяча в ворота Леванте (2:0).

Ла Лига. 3-й тур, 29 августа

Валенсия – Хетафе – 3:0

Голы: Диакаби, 30, Данжума, 54, Дуро, 90+7

Эльче – Леванте – 2:0

Голы: Рафа Мир, 46, Мендоса, 51

Турнирная таблица