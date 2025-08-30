Испания30 августа 2025, 01:05 | Обновлено 30 августа 2025, 01:20
52
0
ВИДЕО. Валенсия разгромила Хетафе на старте 3-го тура. Таблица Ла Лиги
В другом матче игрового дня Эльче забил два мяча в ворота Леванте
30 августа 2025, 01:05 | Обновлено 30 августа 2025, 01:20
52
0
Вечером 29 августа состоялись два матча 3-го тура чемпионата Испании.
Валенсия разгромила Хетафе, забив три мяча (3:0).
Летучие мыши набрали 4 очка после 3 игр, а у соперника осталось 6 пунктов.
В другом матче игрового дня Эльче забил два мяча в ворота Леванте (2:0).
Ла Лига. 3-й тур, 29 августа
Валенсия – Хетафе – 3:0
Голы: Диакаби, 30, Данжума, 54, Дуро, 90+7
Эльче – Леванте – 2:0
Голы: Рафа Мир, 46, Мендоса, 51
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|31.08.25 18:00 Сельта - Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо
|6
|2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|31.08.25 22:30 Райо Вальекано - Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона
|6
|3
|Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|30.08.25 22:30 Реал Мадрид - Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна
|6
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|31.08.25 20:00 Бетис - Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья
|6
|5
|Хетафе
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|13.09.25 15:00 Хетафе - Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе
|6
|6
|Эльче
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|12.09.25 22:00 Севилья - Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис
|5
|7
|Бетис
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|31.08.25 20:00 Бетис - Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес18.08.25 Эльче 1:1 Бетис
|5
|8
|Валенсия
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|14.09.25 20:00 Барселона - Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
|4
|9
|Эспаньол
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|31.08.25 20:30 Эспаньол - Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид
|4
|10
|Райо Вальекано
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|31.08.25 22:30 Райо Вальекано - Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано
|3
|11
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|30.08.25 18:00 Алавес - Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте
|3
|12
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|31.08.25 20:30 Эспаньол - Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна
|3
|13
|Реал Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|30.08.25 20:00 Реал Овьедо - Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
|2
|14
|Сельта
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|31.08.25 18:00 Сельта - Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе
|2
|15
|Атлетико Мадрид
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|30.08.25 18:00 Алавес - Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид
|1
|16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|30.08.25 22:30 Реал Мадрид - Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона
|1
|17
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|30.08.25 20:30 Жирона - Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья
|0
|18
|Леванте
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|13.09.25 17:15 Леванте - Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте
|0
|19
|Реал Овьедо
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|30.08.25 20:00 Реал Овьедо - Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо
|0
|20
|Жирона
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|30.08.25 20:30 Жирона - Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано
|0
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Валенсия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Муктар Диакаби (Валенсия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 133
Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов
Футбол | 29 августа 2025, 14:29 4
В Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
Футбол | 30.08.2025, 01:16
Бокс | 29.08.2025, 08:33
Футбол | 29.08.2025, 23:23
Комментарии 0
Популярные новости
28.08.2025, 13:46 23
28.08.2025, 09:16 22
28.08.2025, 02:28 1
29.08.2025, 14:53 285
28.08.2025, 07:12 27
28.08.2025, 00:16 23
28.08.2025, 14:30 31
29.08.2025, 21:02 111