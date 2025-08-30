30 августа на Монтиливи пройдет матч 3-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Севильей.

Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Жирона

Команда огорошила своим успехом в позапрошлом сезоне, забравшись на третье место в Ла Лиге. Точнее, запрыгнув на него, и это было явно попыткой куда выше своей головы. Были надежды, что получится закрепиться если не в квартете лидеров, то хотя бы в зоне еврокубков. Но в итоге без Довбика и других лидеров, что ушли летом прошлого года, провалили все, что можно, начиная от дебютной Лиги чемпионов и до кубка страны.

В Примере была угроза вылета, но в итоге набрали 41 очко, всего на одно больше, чем ставший восемнадцатым Леганес. Оставалось надеяться, что урок будет усвоен. Но пока что Цыганков и компания проваливаются напрочь - они уже на дне таблицы. Сначала уступили 1:3 дома Райо Вальекано (единственный гол Рока провел с передачи Виктора), потом Крапивцов получил пять безответных мячей от Вильярреала, причем соперник остановился после 64-й минуты, прекратив издевательство.

Севилья

Клуб остается рекордсменом по количеству выигранных титулов в Лиге Европы. И стабильно воспринимался как четвертая сила в стране. Но потом пошел спад, который отнюдь не преодолен и сейчас. Достаточно сказать, что и в прошлом сезоне была серьезная угроза вылета. В итоге получилось расположиться как раз между Жироной и Леганесом, с 41 очками закончив на пограничной семнадцатой позиции.

Летом на тренерский пост пришел Матиас Алмейда. Аргентинец был близок к тому, чтобы начать с волевой ничьей. Но, отыгравшись на поле Атлетика с 0:2, в итоге пропустили на 81-й минуте и проиграли 2:3. Потом дома с Хетафе даже автогол Иглесиаса не помог - у соперника в каждом тайме срабатывала связка Мильо-Лисо, и все закончилось их победой 2:1.

Статистика личных встреча

Каталонцы выигрывали шесть раз кряду. Но в январе уступили дома 1:2 гостям из Андалусии.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят, что первые очки наберут хозяева. Но оборона у них ужасна, как и у гостей - ставим на обе забьют. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.