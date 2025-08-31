Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жирона – Севилья – 0:2. Поражение без украинцев. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
30.08.2025 20:30 – FT 0 : 2
Севилья
Испания
31 августа 2025, 02:37 |
Жирона – Севилья – 0:2. Поражение без украинцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Ла Лиги

Жирона – Севилья – 0:2. Поражение без украинцев. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Севилья

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».

Встречу принимал «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Гости добыли победу со счетом 0:2.

Ни один из украинцев, играющих в «Жироне» на поле не появился: Владислав Крапивцов провел весь матч на скамье запасных, Виктор Цыганков не попал в заявку из-за травмы.

Ла Лига. 3-й тур

Жирона – Севилья – 0:2

Голы: Гонсалес, 30, Ромеро, 55

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Альфон Гонсалес (Севилья).
Севилья Жирона Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу Исаак Ромеро
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
