Жирона – Севилья – 0:2. Поражение без украинцев. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура Ла Лиги
В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».
Встречу принимал «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по киевскому времени.
Гости добыли победу со счетом 0:2.
Ни один из украинцев, играющих в «Жироне» на поле не появился: Владислав Крапивцов провел весь матч на скамье запасных, Виктор Цыганков не попал в заявку из-за травмы.
Ла Лига. 3-й тур
Жирона – Севилья – 0:2
Голы: Гонсалес, 30, Ромеро, 55
События матча
