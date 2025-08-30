Испания30 августа 2025, 07:30 |
Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 30 августа в 20:30
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – СевильяСмотреть трансляцию
|
