Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
30.08.2025 20:30 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Матч состоится 30 августа в 20:30

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Жирона - Севилья
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
