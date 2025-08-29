29 августа на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 3-го тура Примеры, в котором Эльче встретится с Леванте.

Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльче

Команда периодически пробивается на элитный уровень испанского футбола. В последний раз выходили туда в 2020-м и продержались три сезона. Вылетев снова, для начала было показано очень скромный результат в виде одиннадцатого места в Сегунде. Но прошлым летом тренерский пост занял Эдер Сарабия. И экс-наставник Андорры отлично проявил себя, подняв новых подопечных на второе место, чего хватило для возвращения в Примеру.

Там новичок неплохо стартовал, показав свой характер, при том, что расписание нельзя назвать удобным. Сначала удалось ответить голом на 81-й минуте на пропущенный, принимая Бетис. А потом уже в первые четверть часа обменялись голами с Атлетико, так и закончив 1:1 в Мадриде - вряд ли кто-то ждал более успешного старта!

Леванте

Клуб был тем единственным, кто в Сегунде опередил нынешних хозяев в итоговой турнирной таблице. Он тогда набрал на два очка больше, 79, все же заняв первое место - и, главное, этого хватило, чтобы подняться в Ла Лигу после перерыва, что длился три года.

Вот только на подзабытом уровне у футболистов мало что получается. Были хорошие шансы начать, как и конкуренты, с ничьей - один из новичков, Толян, сравнивал счет во втором тайме матча с Алавесом. Но тот вырвал победу на 90+ минуте. Потом замахнулись на сенсацию, ведь первую половину матча с Барселоной закончили, ведя 2:0. Но чемпион после перерыва проснулся и сумев оформить волевую победу со счетом 3:2.

Статистика личных встреч

В последний раз Эльче выигрывал в 2021-м году. После этого в шести официальных поединках Леванте чередовал ничьи на выезде и победы на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех хозяев арены. Пора Эльче добиться успеха с хорошо знакомым соперником - ставим на то, что он наконец-то обыграет футболистов из Леванте на собственном поле. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.16.