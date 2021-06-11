Кубок Америки-2021: расписание, анонсы и результаты

В субботу, 12 июня, состоится открытие Кубка Америки-2021 по футболу. 47-й розыгрыш главного турнира среди южноамериканских сборных пройдет в 4 городах на 5 стадионах Бразилии и завершится 12 июля.
В Кубке Америки примут участие 10 сборных. Приглашенные национальные команды Катара и Австралии отказались от участия из-за эпидемиологической ситуации в стране-хозяйке.
Интересен тот факт, что изначально турнир должен был состояться в 2020 году в Аргентине и Колумбии, но в связи с пандемией коронавируса был отложен на год, а незадолго до новой даты старта пришлось вносить коррективы еще и в место проведения.
Групповой этап
Команды были распределены на две группы по географическому признаку, в каждой по пять сборных. В четвертьфинал пройдут по четыре лучшие команды. Пятые места завершат участие и не сыграют в плей-офф.
Группа А
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|5
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
15.06 - 00:00 - Аргентина − Чили
15.06 - 03:00 - Парагвай − Боливия
19.06 - 00:00 - Чили − Боливия
19.06 - 03:00 - Аргентина − Уругвай
22.06 - 00:00 - Уругвай − Чили
22.06 - 03:00 - Аргентина − Парагвай
25.06 - 00:00 - Боливия − Уругвай
25.06 - 03:00 - Чили − Парагвай
29.06 - 03:00 - Уругвай − Парагвай
29.06 - 03:00 - Боливия − Аргентина
Группа В
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|5
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
14.06 - 00:00 - Бразилия − Венесуэла
14.06 - 03:00 - Колумбия − Эквадор
18.06 - 00:00 - Колумбия − Венесуэла
18.06 - 03:00 - Бразилия − Перу
21.06 - 00:00 - Венесуэла − Эквадор
21.06 - 03:00 - Колумбия − Перу
24.06 - 00:00 - Эквадор − Перу
24.06 - 03:00 - Бразилия − Колумбия
28.06 - 00:00 - Эквадор − Бразилия
28.06 - 00:00 - Венесуэла − Перу
Денис Шаховец, Sport.ua
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