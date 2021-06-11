Кубок Америки-2021: расписание, анонсы и результаты

В субботу, 12 июня, состоится открытие Кубка Америки-2021 по футболу. 47-й розыгрыш главного турнира среди южноамериканских сборных пройдет в 4 городах на 5 стадионах Бразилии и завершится 12 июля.

В Кубке Америки примут участие 10 сборных. Приглашенные национальные команды Катара и Австралии отказались от участия из-за эпидемиологической ситуации в стране-хозяйке.

Интересен тот факт, что изначально турнир должен был состояться в 2020 году в Аргентине и Колумбии, но в связи с пандемией коронавируса был отложен на год, а незадолго до новой даты старта пришлось вносить коррективы еще и в место проведения.

Групповой этап

Команды были распределены на две группы по географическому признаку, в каждой по пять сборных. В четвертьфинал пройдут по четыре лучшие команды. Пятые места завершат участие и не сыграют в плей-офф.

Группа А

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Аргентина 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Боливия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Парагвай 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Уругвай 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 5 Чили 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

15.06 - 00:00 - Аргентина − Чили

15.06 - 03:00 - Парагвай − Боливия

19.06 - 00:00 - Чили − Боливия

19.06 - 03:00 - Аргентина − Уругвай

22.06 - 00:00 - Уругвай − Чили

22.06 - 03:00 - Аргентина − Парагвай

25.06 - 00:00 - Боливия − Уругвай

25.06 - 03:00 - Чили − Парагвай

29.06 - 03:00 - Уругвай − Парагвай

29.06 - 03:00 - Боливия − Аргентина

Группа В

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Бразилия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Венесуэла 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Колумбия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Перу 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 5 Эквадор 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

14.06 - 00:00 - Бразилия − Венесуэла

14.06 - 03:00 - Колумбия − Эквадор

18.06 - 00:00 - Колумбия − Венесуэла

18.06 - 03:00 - Бразилия − Перу

21.06 - 00:00 - Венесуэла − Эквадор

21.06 - 03:00 - Колумбия − Перу

24.06 - 00:00 - Эквадор − Перу

24.06 - 03:00 - Бразилия − Колумбия

28.06 - 00:00 - Эквадор − Бразилия

28.06 - 00:00 - Венесуэла − Перу