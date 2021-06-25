Парагвай уверенно обыграл Чили на Кубке Америки

В матче четвертого тура группового этапа Кубка Америки сборная Парагвая обыграла национальную команду Чили со счетом 2:0.

Авторами голов во встрече стали Брайан Самудио и Мигель Алмирон. Последний сначала отдал голевой пас, а затем реализовал пенальти.

Кубок Америки. Группа А. 4-й тур

Чили – Парагвай – 0:2

Голы: Самудио, 33. Алмирон, 79.

Парагвай набрал 6 очков и вышел на 2-е место в группе А. Чили с 5 баллами на 3-й позиции. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.

Чилийцы завершили выступление на групповом этапе, а Парагваю 29 июня предстоит сыграть с Уругваем.

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