В матче четвертого тура группового этапа Кубка Америки сборная Парагвая обыграла национальную команду Чили со счетом 2:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мигель Альмирон (Парагвай).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Брайан Самудио (Парагвай).
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Источник — Sport.ua
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