Бразилия – Эквадор. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

Есть ли смысл бороться, если задача уже выполнена?

  • 27.06.2021 02:56
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Бразилия – Эквадор. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 июня, в Гоянии на стадионе Педру Людовико состоится матч пятого тура группового раунда Копа Америка по футболу, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Эквадора. Стартовый свисток чилийского рефери Роберто Тобара прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Сборная Бразилии

Команда Тите на домашнем Кубке Америки-2021 в стартовых трех поединках набрала феноменальную крейсерскую скорость, и уже не имеет абсолютно никаких турнирных задач перед стартом заключительного игрового дня группового этапа. Бразилия имеет, наверное, наиболее сильный кадровый потенциал среди всех остальных участников данного турнира, что обуславливает ту легкость, с которой ей ранее удавалось добывать необходимые победы.

Однако, есть ли смысл «пентакампеоне» играть на максимум собственных возможностей и в последнем туре уже в рамках уже выигранной заранее группы? По сути, мы говорим только об одном стимуле для «селесао» побеждать в предстоящей игре – вся Южная Америка слишком долго жила без полноценного международного футбола из-за COVID-19, а тут еще и необходимость играть в родных стенах, пусть и при пустых трибунах. Иного результата, кроме победы, болельщики могут и не понять.

Сборная Эквадора

Что же касается подопечных Густаво Альфаро, то «триколору» в последнем туре нужно просто сыграть не хуже, чем это сделает Венесуэла в параллельной игре против Перу, и тогда Эквадор мы сможем увидеть уже на стадии четвертьфинала. В противном случае, упущенное лидерство по счету в два мяча в поединке против все тех же перуанцев (2:2) очень больно аукнется этой команде.

Эквадор располагает всего двумя набранными очками, но все еще живет с надеждой обогнать Колумбию. Однако, очевидно, что для столь серьезного шага команде Альфаро необходимо будет исключительно обыгрывать Бразилию, что случалось в истории данной страны лишь дважды из 31 встречи – во время отборов на чемпионаты мира 2002 и 2006 годов (оба раза по 1:0).

Ориентировочные составы

Бразилия: Бекер – Лоди, Милитан, Маркиньос, Данило – Фред, Каземиро, Рибейро – Неймар, Габриэль, Винисиус.

Эквадор: Галиндес – Эступиньян, Инкапе, Арболеда, Ан. Пресьядо – Палма, Мендес, Кайседо, Ай. Пресьядо – Диас – Кампанья.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Бразилия при любом кадровом подборе должна завершать выступления на групповом этапе уверенной четвертой победой. Нашей ставкой будет позиция – Бразилия (-1.5) с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

28 июня, понедельник

Бразилия – Эквадор
Гояния. Педру Людовико. 00:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Роберто Тобар (Чили)
Прогноз Sport.ua – 3:0
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Источник — Sport.ua

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