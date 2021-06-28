В заключительном туре группового этапа Кубка Америки сборные Бразилии и Эквадора сыграли вничью – 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Мена (Эквадор).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитан (Бразилия).
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Источник — Sport.ua
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