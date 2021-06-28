Кубок Америки. Бразилия и Эквадор сыграли вничью, Перу выиграл у Венесуэлы

В заключительном туре группового этапа Кубка Америки в квинтете B параллельно состоялось два поединка.
Сборные Бразилии и Эквадора сыграли вничью, а команда Перу с минимальным счетом выиграла у Венесуэлы.
По регламенту первые четыре места вышли в четвертьфинал. Среди них не оказалось Венесуэлы, которая покидает турнир.
Кубок Америки. Группа B. 5-й тур
Бразилия – Эквадор – 1:1
Голы: Милитао, 37. – Мена, 53.
Венесуэла – Перу – 0:1
Голы: Каррильо, 48.
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Источник — Sport.ua
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