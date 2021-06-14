Пока весь мир внимательно наблюдает за перипетиями на чемпионате Европы-2020, совершенно мог выпасть из поля зрения болельщиков еще один турнир, который этим летом с нетерпением ожидали в Южной Америке. Легендарная Копа Америки образца 2021-го – чем вам не локальный аналог Евро – сумел собрать лучшие команды региона, которые теперь будут бороться за престиж. В частности, в первом туре в рамках группы А сыграют сборные Аргентины и Чили.

Аргентина

Розыгрыш данного турнира в текущем году, изначально, должен был проходить на полях Аргентины и Колумбии, однако тяжелая ситуация с распространением коронавируса COVID-19 по территории «альбиселесте», а также обострившиеся политические конфликты во второй стране, стали причиной для переноса Копа Америка-2021 в Бразилию. В Аргентине по этому поводу расстроились очень сильно, так как все прекрасно понимают, что эпоха Лионеля Месси постепенно подходит ко своему завершению, но хоть к какому-то значимому успеху вместе со своей национальной командой он до сих пор так и не смог прийти даже на локальном уровне.

Впрочем, это не мешает записывать команду Лионеля Скалони в число главных претендентов на победу в данном международном состязании. Аргентина в принципе не проигрывает уже почти два года, с тех пор как уступила Бразилии в полуфинале Копа Америка-2019 – последнем на данный момент полноценном розыгрыше турнира. В группе, где кроме Чили опасным соперником выглядит также и Уругвай, терять очки на ровном месте, даже в борьбе против одного из главных конкурентов, точно не рекомендуется, поэтому двукратные чемпионы мира должны рассматривать предстоящую игру так, как будто для них этот турнир является полноценно домашним.

Чили

Кто-то может сказать, что «золотые» времена чилийской сборной образца середины прошлого десятилетия уже благополучно остались позади, однако это все равно мало влияет на положение команды Мартина Ласарте в своем регионе. Для «красных» единственным завоеванным трофеем в истории так и продолжает оставаться Копа Америка, победы в которой были датированы 2015 и 2016 годами. Актуальные амбиции и потенциал Чили выглядят уже куда более скромными.

Данная национальная команда вполне рискует оказаться вне следующего чемпионата мира, так как в отборочной группе своего региона не попадают в топ-5 команд, которые борются между собой за заветные путевки на мундиаль. С учетом неплохих выступлений в 2014 году, после которых последовал пропуск ЧМ-2018, для сборной Чили вопрос попадания на форум в Катаре следующей зимой является достаточно важным. Однако, особенностью Копы как раз и является тот факт, что победа в ее розыгрыше на местном рынке ценится почти также высоко, как и на более глобальном уровне.

Статистика

Предыдущая встреча между командами прошла десятью днями ранее, и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Сборная Аргентины в последних десяти поединках лишь дважды не сумела оформить забитый мяч.

В то же самое время, Чили ведет свою результативную серию от октября 2019 года, и она уже насчитывает девять поединков (3 победы).

Ориентировочные составы

Аргентина: Э. Мартинес – Акунья, Отаменди, Куарта, Монтиель – де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Гонсалес, Л. Мартинес, Месси.

Чили: Браво – Мена, Медель, Марипан, Исла – Пульгар, Баеса – Арангис, Пинарес – Варгас, Мора.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке Аргентина должна начать для себя данный турнир с победы, однако при этом соперники не дадут ей разгуляться в плане забитых мячей. В таких условиях, ставка «Аргентина не проиграет/ТМ 2.5: да» за 2,06 от Favbet выглядит достойным предложением.

15 июня, вторник