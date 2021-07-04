Кубок Америки. Колумбия одолела Уругвай в 1/4 финала

В поединке 1/4 финала Кубка Америки встречались сборные Уругвая и Колумбии.
Колумбийцы атаковали острее, но Дуван Сапата не использовал две хорошие возможности для взятия ворот. Также был близок к успеху Луис Муриэль. В итоге, основное время матча завершилось с ничейным счетом – 0:0. Судьбу путевки в полуфинал определяла серия пенальти, в которой колумбийцы оказались точнее своих соперников.
Кубок Америки. 1/4 финала.
Уругвай – Колумбия – 0:0 (пен. - 2:4)
Уругвай: Муслера, Винья, Годин, Хименес, Весино, Нандес, Вальверде (Касерес, 80), Бентанкур, де Арраскаэта (Торрес, 68), Суарес, Кавани.
Колумбия: Оспина, Тесильо, Мина, Санчес, Муньос, Барриос, Куэльяр, Диас, Борре (Борха, 87), Сапата, Муриэль (Чара, 67).
В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина – Эквадор.
Источник — Sport.ua
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