Кубок Америки. Колумбия одолела Уругвай в 1/4 финала

В поединке 1/4 финала Кубка Америки встречались сборные Уругвая и Колумбии.

Колумбийцы атаковали острее, но Дуван Сапата не использовал две хорошие возможности для взятия ворот. Также был близок к успеху Луис Муриэль. В итоге, основное время матча завершилось с ничейным счетом – 0:0. Судьбу путевки в полуфинал определяла серия пенальти, в которой колумбийцы оказались точнее своих соперников.

Кубок Америки. 1/4 финала.

Уругвай – Колумбия – 0:0 (пен. - 2:4)

Уругвай: Муслера, Винья, Годин, Хименес, Весино, Нандес, Вальверде (Касерес, 80), Бентанкур, де Арраскаэта (Торрес, 68), Суарес, Кавани.

Колумбия: Оспина, Тесильо, Мина, Санчес, Муньос, Барриос, Куэльяр, Диас, Борре (Борха, 87), Сапата, Муриэль (Чара, 67).

В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина – Эквадор.