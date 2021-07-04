Уругвай
0 : 0
Колумбия
04.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кубок Америки. Колумбия одолела Уругвай в 1/4 финала

Судьбу матча решила серия пенальти

  • 04.07.2021 03:26
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Кубок Америки. Колумбия одолела Уругвай в 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/4 финала Кубка Америки встречались сборные Уругвая и Колумбии.

Колумбийцы атаковали острее, но Дуван Сапата не использовал две хорошие возможности для взятия ворот. Также был близок к успеху Луис Муриэль. В итоге, основное время матча завершилось с ничейным счетом – 0:0. Судьбу путевки в полуфинал определяла серия пенальти, в которой колумбийцы оказались точнее своих соперников.

Кубок Америки. 1/4 финала.

Уругвай – Колумбия – 0:0 (пен. - 2:4)

Уругвай: Муслера, Винья, Годин, Хименес, Весино, Нандес, Вальверде (Касерес, 80), Бентанкур, де Арраскаэта (Торрес, 68), Суарес, Кавани.

Колумбия: Оспина, Тесильо, Мина, Санчес, Муньос, Барриос, Куэльяр, Диас, Борре (Борха, 87), Сапата, Муриэль (Чара, 67).

В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина – Эквадор.

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Источник — Sport.ua

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