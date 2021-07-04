В поединке 1/4 финала Кубка Америки сборная Колумбии смогла сломить сопротивление Уругвая только в серии пенальти.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Уругвай — Колумбия — 0:0 (2:4 по пенальти)
События матча
|94'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мигель Борха (Колумбия).
|93'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Уругвай).
|93'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ерри Мина (Колумбия).
|92'
|ГОЛ ! С пенальти забил Давинсон Санчес (Колумбия).
|91'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эдинсон Кавани (Уругвай).
|91'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Колумбия).
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Источник — Sport.ua
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