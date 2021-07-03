4 июля в 01:00 в матче 1/4 финала Кубка Америки играют сборные Уругвая и Колумбии.
В прямом эфире поединок показывает видеосервис MEGOGO.
Уругвай – Колумбия. 1/4 финала Кубка Америки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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