В четверг, 4 июля, в 01:00 по киевскому времени в бразильской столице Бразилиа на «Национальном стадионе» прозвучит стартовый свисток матча 1/4 финала Кубка Америки-2021 между национальными сборными Уругвая и Колумбии.

Сборная Уругвая

Команда Оскара Табареса на групповом этапе играла в квинтете А, где заняла второе место. После поражения от Аргентины (0:1) и ничьей с Чили (1:1) уругвайцы рисковали вовсе не выйти в плей-офф, однако победы над Боливией (2:0) и Парагваем (1:0) позволили уверенно выполнить задачу.

За четыре предыдущих поединка сборная Уругвая забила четыре мяча, тогда как пропустила только два. Всего «небесные олимпийцы» выигрывали Кубок Америки 15 раз, что является рекордом. Однако последний триумф датирован 2011 годом, поэтому подопечные Табареса постараются вернуть трофей в Монтевидео.

Сборная Колумбии

Для команды Рейнальдо Руэды выступление в группе В получилось не очень удачным. За четыре поединка колумбийцы набрали скромные четыре очка, но регламент нынешнего розыгрыша позволил даже с таким неутешительным показателем оформить выход в четвертьфинал.

Единственную победу Колумбия одержала над Эквадором (1:0) на старте группового раунда, а затем сыграла вничью с Венесуэлой (0:0), а также проиграла Перу и Бразилии с одинаковым счетом 1:2. Первый и пока последний раз «кофейщики» выиграли Копа Америка в 2001 году. Теперь они намерены реабилитироваться за выступление в группе, ведь в плей-офф по-сути все начинается сначала.

Ориентировочные составы

Уругвай: Муслера – Гонсалес, Хименес, Годин, Винья, Вальверде, Бентанкур, Торрейра, Де Ла Круз, Суарес, Кавани.

Колумбия: Оспина – Муньос, Санчес, Мина, Тесильо, Барриос, Урибе, Куадрадо, Кардона, Диас, Сапата.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Уругвай в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

4 июля, четверг