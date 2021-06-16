В субботу, 19 июня, в 00:00 по киевскому времени в бразильском городе Куяба на стадионе «Арена Пантанал» прозвучит стартовый свисток матча Кубка Америки-2021 между национальными сборными Чили и Боливии.

Сборная Чили

В первом туре команда Мартина Ласарте сыграла вничью с Аргентиной со счетом 1:1. В середине первого тайма Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного. Лидер аргентинцев забил 39-й мяч за национальную команду и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров, обойдя результат Габриэля Батистуты.

Чилийцы отыгрались после перерыва усилиями Эдуардо Варгаса. Незадолго до этого Артуро Видаль не реализовал пенальти. Впрочем, учитывая, что сразу четыре из пяти команд каждой из групп выйдут в 1/4 финала, матчи нынешней стадии не столь важны. Все интересное нас ожидает в плей-офф.

Сборная Боливии

Венесуэльский тренер Сезар Фариас приехал со своими подопечными на континентальное первенство с надеждой выйти в плей-офф. Сделать это боливийцам будет сложно, так как уровень оппонентов выглядит серьезным.

Кроме Чили, в квинтете А вместе с Боливией сражаются за четыре путевки в 1/4 финала сильные сборные Уругвая, Аргентины и Парагвая. Учитывая, что в матче с парагвайцами в первом туре боливийцы проиграли (1:3), выйти из такой группы на бумаге почти невозможно, несмотря на то, что лишний всего один. Видимо, этот лишний как раз Боливия.

Ориентировочные составы

Чили: Браво – Исла, Мариапа, Вегас, Бусежур, Видель, Арангуиз, Медель, Санчес, Мора, Менесес.

Боливия: Лампе – Бейрано, Жусино, Кинтейраш, Флорес, Жустиньяно, Вача, Арсе, Сааведра, Рамальо, Морено.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Чили в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.

19 июня, суббота