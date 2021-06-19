Сборная Чили обыграла Боливию и стала лидером группы Кубка Америки

Сборная Чили обыграла Боливию (1:0) и стала лидером группы Кубка Америки.
Единственный гол на 10-й минуте забил Бен Бреретон.
Кубок Америки 2021
2-й тур, группа A
Чили – Боливия – 1:0
Гол: Бреретон, 10.
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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