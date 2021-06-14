Колумбия
1 : 0
Эквадор
14.06.2021, FT

Кардона принес победу Колумбии над Эквадором на старте Кубка Америки

В Бразилии прошли матчи первого игрового дня Кубка Америки 2021

  • 14.06.2021 06:30
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Кардона принес победу Колумбии над Эквадором на старте Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвин Кардона (справа)

В матче первого тура Кубка Америки 2021 Колумбия обыграла Эквадор со счетом 1:0. Единственный гол забил Эдвин Кардона. 

Несколькими часами ранее в этой же группе Бразилия разгромила Венесуэлу (3:0).

Во 2-м туре Колумбия 18 июня Колумбия сыграет с Венесуэлой, а Бразилия – против Перу.

Кубок Америки. Группа В. 1-й тур

Колумбия  Эквадор  1:0

Гол: Кардона, 42.

Колумбия: Оспина, Мурильо (Санчес, 82), Мина, Муньос, Куадрадо, Кардона (Куэльяр, 82), Барриос, Урибе (Перес, 61), Морено (Тесильо, 45), Борха (Сапата, 61), Борре.

Эквадор: Ортис, Арболеда, Эступиньян, Анх. Пресиадо, Хинкапье, Мартинес (Мена, 59), Мендес, Плата (Айр. Пресиадо, 69), Мой. Кайседо (Д.Диас, 80), Валенсия, Эстрада (Х. Кайседо, 69).

Предупреждения: Урибе, 25. Муньос, 79. Валенсия, 87. Борре, 90.

Судья: Питана (Аргентина).

14 июня. Куяба. Стадион «Арена Пантанал».

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Колумбия.
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Источник — Sport.ua

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