Кардона принес победу Колумбии над Эквадором на старте Кубка Америки

В матче первого тура Кубка Америки 2021 Колумбия обыграла Эквадор со счетом 1:0. Единственный гол забил Эдвин Кардона.
Несколькими часами ранее в этой же группе Бразилия разгромила Венесуэлу (3:0).
Во 2-м туре Колумбия 18 июня Колумбия сыграет с Венесуэлой, а Бразилия – против Перу.
Кубок Америки. Группа В. 1-й тур
Колумбия – Эквадор – 1:0
Гол: Кардона, 42.
Колумбия: Оспина, Мурильо (Санчес, 82), Мина, Муньос, Куадрадо, Кардона (Куэльяр, 82), Барриос, Урибе (Перес, 61), Морено (Тесильо, 45), Борха (Сапата, 61), Борре.
Эквадор: Ортис, Арболеда, Эступиньян, Анх. Пресиадо, Хинкапье, Мартинес (Мена, 59), Мендес, Плата (Айр. Пресиадо, 69), Мой. Кайседо (Д.Диас, 80), Валенсия, Эстрада (Х. Кайседо, 69).
Предупреждения: Урибе, 25. Муньос, 79. Валенсия, 87. Борре, 90.
Судья: Питана (Аргентина).
14 июня. Куяба. Стадион «Арена Пантанал».
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Колумбия.
Источник — Sport.ua
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