В матче Кубка Америки сборная Колумбии минимально обыграла национальную команду Эквадора со счетом 1:0. Единственный гол забил Эдвин Кардона.
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Колумбия.
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Источник — Sport.ua
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