Колумбия - Эквадор. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

«Кофейщики» и «триколорные» очной встречей начнут борьбу на континентальном форуме

  • 13.06.2021 12:48
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Колумбия - Эквадор. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью с воскресенья, 13 июня, на понедельник, 14-го числа, в бразильской Куябе на поле стадиона «Арена Пантанала» состоится поединок Кубка Америки в предварительной группе В, в котором сборная Колумбии померится силами с командой Эквадора.

Сборная Колумбии

Команда Рейналдо Руэды в преддверии старта Кубка Америки провела два официальных матча в отборочном турнире ЧМ-2022. 4 июня в Перу она добилась крупной победы со счётом 3:0, а 9-го числа на своем поле разошлась миром со сборной Аргентины - 2:2. При этом в матче с Месси и Ко колумбийцы были очень близки к фиаско: проигрывали 0:2 уже на 8-й минуте и 1:2 перед началом  компенсированного времени, но усилиями Борхи, которому ассистировал Куадрадо, смогли игру спасти на четвёртой добавленной минуте.

Матч с Аргентиною стал шестым матчем Колумбии в квалификации грядущего мундиаля. Имея после них в активе 8 очков, она занимает 5 место. У неё худшие дополнительные показатели, чем у Уругвая, замыкающего топ-4 - прямую квоту Южной Америки на ЧМ-2022. Пятая команда затем попытает свое счастью в плей-офф.

Сборная Эквадора

Коллектив аргентинца Густаво Альфаро в первых числах июня взял неудачный рестарт в отборочной кампании чемпионата мира в Катаре. Ему пришлось переживать вначале разочарование в выездной игре с Бразилией (0:2), а затем и дома в поединке с Перу (1:2).

Два поражения привели к тому, что эквадорцы отпустили вперед лидеров таблицы - Бразилию (18 очков) и Аргентину (12 пунктов). У "триколорцев" в активе 9 очков и третья позиция.

Стоит вспомнить, что весной этого года команда Эквадора провела контрольный спарринг со сборной Боливии, и добилась в ней победы - 2:1.

История встреч

Впервые сборные встретились в 1945 году. Их премьерная встреча состоялась в рамках розыгрыша Кубка Америки и завершилась победой колумбийцев со счетом 3:1. С той поры соперники провели между собой на различных уровнях 38 матчей. Сборная Колумбии одержала 21 победу, команда Эквадора выиграла 8 встреч, 9 матчей завершились вничью.

Последнюю на сегодня очную встречу команды провели в ноябре 2020 года в отборе на чемпионат мира. В Кито эквадорцы отпразновали убедительную домашнюю победу – 6:1.

Ориентировочные составы:

Колумбия: Оспина, Медина, Мина, Санчес, Тесильо, Урибе, Куэльяр, Лерма, Куадрадо, Диас, Сапата.

Эквадор: Домингес, Перлаза, Арболеда, Арреага, Эступиан, Мена, Мендес, Кайседо, Карабали, Эстрада, Кайседо.

14 июня, понедельник

Колумбия - Эквадор
Куяба. «Арена Пантанал». 3:00
Прямая ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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