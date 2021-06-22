В матче группового раунда Кубка Америки-2021 национальные сборные Уругвая и Чили сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Уругвай).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Чили).
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Источник — Sport.ua
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