Уругвай - Чили. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

Победа заметно улучшит шансы любой из дружин на выход в плей-офф

  • 20.06.2021 23:56
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Уругвай - Чили. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на вторник, 22 июня, в Куябе на стадионе «Арена Пантанал» состоится поединок Кубка Америки в группе А, в котором сборная Уругвая выяснит отношения с командой Чили.

Сборная Уругвая

Подопечные Оскара Табареса в стартовом матче Кубка Америки встретились 19 июня со сборной Аргентины, и потерпели минимальное поражение 0:1. Эта неудача сразу отодвинула уругвайцев вниз турнирной таблицы. Они занимают четвертое место, которое, впрочем, еще является проходным в плей-офф розыгрыша. Хуже обстоят дела только у команды Боливии, которая имеет в пассиве два поражения с общим счетом 1:4.

В преддверии начала континентального форума уругвайцы провели два матча в отборе на ЧМ-2022. В обеих встречах была зафиксирована ничья 0:0, а противостояли парням Табареса поочередно сборные Парагвая (дома) и Венесуэлы (на выезде).

В таблице квалификационного турнира мундиаля уругвайцы располагаются на четвертой позиции. В шести матчах они набрали 8 очков. Сколько же у команды Колумбии, но худшие дополнительные показатели. Выше размещаются Бразилия (18 очков), Аргентина (12) и Эквадор (9).

Сборная Чили

Команда уругвайского специалиста Мартина Ласарте уже провела в Кубке Америки два поединка. На почин она сыграла вничью 1:1 с аргентинцами, после чего одержала победу 1:0 над Боливией. Таким образом, имея в активе 4 очка, чилийцы в таблице группы А идут вторым, уступая только команде Аргентины (также 4 очка, но лучшие дополнительные данные).

Перед началом континентального слета сборная Чили провела два поединка квалификационного турнира будущего чемпионата мира. В них она также мерилась силами… с Аргентиной (1:1) и Боливией (тоже 1:1).

В таблице отбора на ЧМ-2022 чилийцы идут седьмыми, имея в активе после шести проведенных встреч 6 очков.

История встреч

Впервые тет-а-тет уругвайская и чилийская сборные встретились более ста лет тому назад – в июле 1916 года. Тот матч завершился крупной победой команды Уругвая – 4:0.

На сегодня соперники провели между собой 49 матчей на различных турнирах и уровнях. На счету у Уругвая 29 побед, команда Чили выиграла в 12 встреч, 8 поединков завершились вничью.

Ориентировочные составы:

Уругвай: Муслера, Гонсалес, Хименес, Годин, Винья, Вальверде, Бентанкур, Торрейра, Де Ла Круз, Суарес, Кавани.

Чили: Браво, Исла, Медель, Марипан, Мена, Видаль, Пульгар, Арангуис, Менесес, Варгас, Паласиос.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.96 по линии Parimatch.

22 июня, вторник

Уругвай - Чили
Куяба. Стадион «Арена Пантанал». 0:0
Прямая ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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