Уругвай вырвал ничью в матче с Чили на Кубке Америки

В рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки Уругвай и Чили поделили очки. На протяжении матча игроки Чили лидировали, но во втором тайме уругвайцы сравняли счет благодаря автоголу Артуро Видаля.

Кубок Америки. Группа А. 3-й тур

Уругвай - Чили - 1:1 (0:1)

Голы: Варгас, 26, Видаль, 66 (автогол).

После этого тура на счету Чили 5 очков, команда лидирует в группе А. Уругвай имеет лишь 1 балл и занимает четвертое место.