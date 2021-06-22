Уругвай
1 : 1
Чили
22.06.2021, FT

Уругвай вырвал ничью в матче с Чили на Кубке Америки

На счету Артуро Видаля автогол

  • 22.06.2021 02:38
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Уругвай вырвал ничью в матче с Чили на Кубке Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки Уругвай и Чили поделили очки. На протяжении матча игроки Чили лидировали, но во втором тайме уругвайцы сравняли счет благодаря автоголу Артуро Видаля.

Кубок Америки. Группа А. 3-й тур

Уругвай - Чили - 1:1 (0:1)
Голы: Варгас, 26, Видаль, 66 (автогол).

После этого тура на счету Чили 5 очков, команда лидирует в группе А. Уругвай имеет лишь 1 балл и занимает четвертое место.

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Источник — Sport.ua

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