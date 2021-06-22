Уругвай вырвал ничью в матче с Чили на Кубке Америки

В рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки Уругвай и Чили поделили очки. На протяжении матча игроки Чили лидировали, но во втором тайме уругвайцы сравняли счет благодаря автоголу Артуро Видаля.
Кубок Америки. Группа А. 3-й тур
Уругвай - Чили - 1:1 (0:1)
Голы: Варгас, 26, Видаль, 66 (автогол).
После этого тура на счету Чили 5 очков, команда лидирует в группе А. Уругвай имеет лишь 1 балл и занимает четвертое место.
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Источник — Sport.ua
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