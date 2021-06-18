Колумбия и Венесуэла сыграли вничью на Кубке Америки

Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Кубка Америки со счетом 0:0.
Колумбийцы заканчивали матч в меньшинстве, поскольку в компенсированное время был удален вышедший на замену форвард Луис Диас.
Кубок Америки. Группа B. 2-й тур
Колумбия – Венесуэла – 0:0
Удаление: Луис Диас (90)
Колумбия с четырьмя очками в активе возглавляет на данный момент группу B. У Венесуэлы одно очко и третья строчка.
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Источник — Sport.ua
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