Колумбия и Венесуэла сыграли вничью на Кубке Америки

Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Кубка Америки со счетом 0:0.

Колумбийцы заканчивали матч в меньшинстве, поскольку в компенсированное время был удален вышедший на замену форвард Луис Диас.

Кубок Америки. Группа B. 2-й тур



Колумбия – Венесуэла – 0:0

Удаление: Луис Диас (90)

Колумбия с четырьмя очками в активе возглавляет на данный момент группу B. У Венесуэлы одно очко и третья строчка.

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