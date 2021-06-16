Колумбия
0 : 0
Венесуэла
18.06.2021 00:00

Колумбия – Венесуэла. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

Тот случай, когда фаворит очевиден

  • 16.06.2021 04:47
  • 151 просмотр
  • 0 комментариев
Колумбия – Венесуэла. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 18 июня, в 00:00 по киевскому времени в бразильском городе Гояния на стадионе «Педру Людовику» прозвучит стартовый свисток матча Кубка Америки-2021 между национальными сборными Колумбии и Венесуэлы.

Сборная Колумбии

Команда Рейнальдо Руэды в стартовом матче минимально обыграла Эквадор (1:0) и теперь имеет все шансы выйти в плей-офф, ведь путевки в 1/4 финала получат сразу четыре команды из пяти. Кроме вышеупомянутых Колумбии, Венесуэлы и Эквадора в группе В находятся хозяева бразильцы, а также футболисты из Перу. Последние, к слову, еще не сыграли ни одного матча.

В октябре 2020 года Колумбия на своем поле разгромила Венесуэлу (3:0) на старте отбора на чемпионат мира-2020. Однако затем «кофейщики» сбавили обороты и в следующих трех матчах набрали всего один балл, проиграв разгромно Уругваю (0:3) и Эквадору (1:6) и расписав ничью 2:2 с Чили. С приходом Рейнальдо Руеды ситуация улучшилась – колумбийцы обыграли Перу (3:0) и смогли вырвать ничью у Аргентины (2:2).

Сборная Венесуэлы

Команда португальского специалиста Жозе Пезейру играла в матче-открытии Кубка Америки и проиграла в нем Бразилии со счетом 0:3. Впрочем, это только начало турнира, поэтому этот результат вовсе не смертельный, ведь впереди еще как минимум четыре поединка.

У Венесуэлы есть неплохие футболисты, но в общей массе своей это весьма посредственная команда. Точнее ей просто не хватает класса для конкуренции с более мастеровитыми соперниками. Но несмотря на это, венесуэльцы вполне могут пробиться в 1/4 финала.

Ориентировочные составы

Колумбия: Оспина – Медина, Мина, Санчес, Тесильо, Урибе, Куэльяр, Лерма, Куадрадо, Диас, Сапата.

Венесуэла: Гратероль – Гонсалес, Феррарези, Чансельор, Виллануэва, Росалес, Саварино, Морено, Ринкон, Отеро, Мартинес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Колумбия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

18 июня, пятница

Колумбия – Венесуэла
Гояния. Стадион «Педру Людовику». 00:00
ТВ-трансляции в Украине не будет
Прогноз Sport.ua — 2:0
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности