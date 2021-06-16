В пятницу, 18 июня, в 00:00 по киевскому времени в бразильском городе Гояния на стадионе «Педру Людовику» прозвучит стартовый свисток матча Кубка Америки-2021 между национальными сборными Колумбии и Венесуэлы.

Сборная Колумбии

Команда Рейнальдо Руэды в стартовом матче минимально обыграла Эквадор (1:0) и теперь имеет все шансы выйти в плей-офф, ведь путевки в 1/4 финала получат сразу четыре команды из пяти. Кроме вышеупомянутых Колумбии, Венесуэлы и Эквадора в группе В находятся хозяева бразильцы, а также футболисты из Перу. Последние, к слову, еще не сыграли ни одного матча.

В октябре 2020 года Колумбия на своем поле разгромила Венесуэлу (3:0) на старте отбора на чемпионат мира-2020. Однако затем «кофейщики» сбавили обороты и в следующих трех матчах набрали всего один балл, проиграв разгромно Уругваю (0:3) и Эквадору (1:6) и расписав ничью 2:2 с Чили. С приходом Рейнальдо Руеды ситуация улучшилась – колумбийцы обыграли Перу (3:0) и смогли вырвать ничью у Аргентины (2:2).

Сборная Венесуэлы

Команда португальского специалиста Жозе Пезейру играла в матче-открытии Кубка Америки и проиграла в нем Бразилии со счетом 0:3. Впрочем, это только начало турнира, поэтому этот результат вовсе не смертельный, ведь впереди еще как минимум четыре поединка.

У Венесуэлы есть неплохие футболисты, но в общей массе своей это весьма посредственная команда. Точнее ей просто не хватает класса для конкуренции с более мастеровитыми соперниками. Но несмотря на это, венесуэльцы вполне могут пробиться в 1/4 финала.

Ориентировочные составы

Колумбия: Оспина – Медина, Мина, Санчес, Тесильо, Урибе, Куэльяр, Лерма, Куадрадо, Диас, Сапата.

Венесуэла: Гратероль – Гонсалес, Феррарези, Чансельор, Виллануэва, Росалес, Саварино, Морено, Ринкон, Отеро, Мартинес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Колумбия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

18 июня, пятница